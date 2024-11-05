Bebeğinin cinsiyetini pankartla duyurdu

Yazın Hollandalı sevgilisiyle hayatını birleştiren şarkıcı Karsu Dönmez, düğünden sonra hamile olduğunu açıklamıştı.İlk kez anne olacağı için heyecanlı olan Karsu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.Ünlü şarkıcının eşi Mike Schrama, 46. İstanbul Maratonu'na katıldı.Karsu, maratonun sonunda bebeğin cinsiyetini de hazırladığı pankartla duyurdu.Karsu, koşuyu bitiren eşini 'Mike baba tebrikler. Sevgiler oğlun ve Karsu' yazılı pankartla karşıladı.Böylece ünlü şarkıcının bir oğlu olacağı ortaya çıktı.