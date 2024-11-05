Ankaralı Turgut'tan kötü haber!

'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, uzun zamandır kötü günler geçiriyordu.Hem kızı ve damadının yaptıkları hem de hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzen haber geldi.Karataş'ın akciğer kanseri olduğu ortaya çıkmıştı. Kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilen sanatçının sağlık durumu kötüye gidince entübe edildi.Şarkıcının menajeri Murat Boran, "Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik." dedi.