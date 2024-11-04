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Konser tarzına yorum yağdı!

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici, şimdi de sahne tarzıyla konuşuldu. Bu aralar lateks kumaş kıyafetler tercih eden ünlü isim beğenildi.

Ekleme: 4.11.2024 - 09:37 Güncelleme: 4.11.2024 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Sesi, şarkıları ve sahne performansıyla beğeni toplayan İrem Derici, Avrupa konserleri için ülke ülke geziyor..

Derici, geçtiğimiz akşam Zürih, İsviçre’de sahnedeydi.

Derin dekolteli mini bir elbise giyen Derici, tarzıyla dikkat çekti. Lateks kumaş elbise tercih eden ünlü isme beğeni yağdı.

SAÇLARINI KIVIRCIK YAPTI

İmaj değişikliğine giden Derici, daha sonra yine dekolteli ve siyah elbisesiyle bir video yayınladı. Orada da ünlü şarkıcının kıvırcık yaptığı saçları dikkatlerden kaçmadı.

Konser tarzına yorum yağdı!
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