Kıvanç TatlıtuğTürkiye'yi terk etti!

Magazin dünyasının en ünlü çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için yeni bir karar aldı. Türkiye'yi terk etmeye hazırlanan çift, İngiltere'ye yerleşecek.

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 15 Nisan 2022’de ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.KURT EFE İNGİLTERE'DE OKUYACAKÜnlü çift, büyüyen ve okula gitme yaşı gelen oğulları Kurt Efe için artık başka bir ülkede yaşayacak.İkili, oğullarının eğitimi için Londra’ya taşınma kararı aldı. Kreşe başlamaya hazırlanan Kurt Efe yurt dışında okuyacak.Türkiye'deki evlerini kapatmayı düşünmeyen çift, okullar tatil olduğunda ve iş için ülkelerinde olacak.