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Hadise'den 'Ex'ten next olmaz' çıkışı!

Ünlü şarkıcı Hadise, Esasa Oğlan dizisinde birlikte rol aldığı Seda Bakan ile bir YouTube programına konuk oldu. Soruları yanıtlayan Hadise'nin 'Ex'ten next olmaz' sözleri sosyal medyada "Mehmet Dinçerler'e gönderme" olarak yorumlandı.

Ekleme: 4.11.2024 - 09:47 Güncelleme: 4.11.2024 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Esas Oğlan dizisindeki oyunculuk performansı beğeni toplayan Hadise, adından söz ettirmeye devam ediyor. Marie Claire'nin Youtube kanalına konuk olan Hadise ile Esas Oğlan'ın bir diğer başrolü Seda Bakan samimi açıklamalarda bulundu.

"SAÇIMI BOYATMAK İÇİN BELÇİKA'YA UÇUYORUM"

Saçını boyatmak için Belçika'ya gittiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Ben saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum. Çünkü 17 yaşından beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. Onun dışında kimseye boyatmıyorum. Saçımı boyatmak için dünyanın öbür ucuna uçarım" ifadelerini kullandı.

Eski sevgililerle arkadaş kalma konusunda Hadise, "Ex'ten next olmaz" yorumunda bulundu. Açıklaması ile gündem Hadise'nin sözleri zaman zaman eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştığı yönünde çıkan haberlere cevap olarak yorumlandı.

Hadise'den 'Ex'ten next olmaz' çıkışı!
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