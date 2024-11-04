Hadise'den 'Ex'ten next olmaz' çıkışı!

Esas Oğlan dizisindeki oyunculuk performansı beğeni toplayan Hadise, adından söz ettirmeye devam ediyor. Marie Claire'nin Youtube kanalına konuk olan Hadise ile Esas Oğlan'ın bir diğer başrolü Seda Bakan samimi açıklamalarda bulundu.Saçını boyatmak için Belçika'ya gittiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Ben saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum. Çünkü 17 yaşından beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. Onun dışında kimseye boyatmıyorum. Saçımı boyatmak için dünyanın öbür ucuna uçarım" ifadelerini kullandı.Eski sevgililerle arkadaş kalma konusunda Hadise, "Ex'ten next olmaz" yorumunda bulundu. Açıklaması ile gündem Hadise'nin sözleri zaman zaman eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştığı yönünde çıkan haberlere cevap olarak yorumlandı.