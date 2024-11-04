Aylin Coşkun'un acı günü!

Şarkıları çok sevilen ve yoğun bir konser maratonunda olan Aylin Coşkun kötü haberi duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, acısını takipçileri ile paylaştı."KEŞKE BİZİ BIRAKIP GİTMESEYDİN"Köpeğini kaybettiğini duyuran ünlü şarkıcı Coşkun, büyük üzüntü yaşadı. Coşkun, şu ifadelere yer verdi: "Canım Flexsim bize yaşattığın unutulmaz 18 yıl için teşekkür ederim. Bize geldiğinde gözlerin bile açılmamıştı daha... Annemin kızı oldun, bize can yoldaşı oldun. İçimiz kan ağlıyor. Çok üzgünüz kuzum bebeğim, canım... Keşke bizi bırakıp gitmeseydin"