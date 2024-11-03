Şevval Şahin'e sevgilisinden büyük jest

Türkiye'nin 2018 güzeli Şevval Şahin'e sevgilisinden yok böyle jest! Şevval Şahin, kendisine hediye edilen limitsiz kredi kartı ile gündeme bomba gibi düştü. Sevgilisi, Şevval'e adeta "Alışverişte sınır tanıma!" dercesine cömert bir jest yaparak kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

2018 Türkiye Güzeli seçilen Şevval Şahin bir dönem eleştirilerin odağında olmuştu.Estetiksiz haliyle büyük şaşkınlık yaratan Şevval Şahin, tüm bunlara kulak tıkadı ve yoluna devam etti.Sosyal medyayı aktif kullanan Şevval Şahin, yaz başında gönlünü zengin iş insanı Burak Ateş'e kaptırmıştı. İlişkileri doludizgin devam eden çiftten Şevval Şahin'e dudak uçuklatan jest geldi.Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Şevval Şahin'e iş insanı sevgilisi Burak Ateş limitsiz kredi kartı tahsis etmiş.Türkiye güzeli, geçenlerde yabancı markalar satan ünlü bir mağazanın VIP müşterilerine tahsis edilen bölümünde dilediğini almış.Hatta yakınlarına da hediyeler seçmiş. Küçük bir servet harcayıp oradan ayrılmış.