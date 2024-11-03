Icardi bu sefer affetmedi!

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ve hayat arkadaşı Wanda Nara, özel yaşamlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü çift, boşanmanın eşiğinden döndükten sonra aralarındaki sorunları aşarak yeniden barışmıştı. Ancak Icardi ve Wanda Nara'nın bu barışması kısa sürdü.Wanda Nara, daha önce hakkında aşk dedikoduları çıkan Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte Cadılar Bayramı partisine katıldı.Nara ve L-Gante'nin sosyal medyada hızla yayılan samimi görüntüleri sonrasında, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Nara'yı sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.Ancak Icardi'nin Wanda Nara'yla birlikte çekilen fotoğraflarını silmemesi dikkat çekti.Buna karşın Nara, iki kızının babasını sosyal medya platformunda takip etmeye devam ediyor.