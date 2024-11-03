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“Gizli aşk mı?”

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, son dönemde hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Son olarak "Deha" dizisindeki rol arkadaşı Eylül Ersöz ile yeni bir aşka yelken açtı iddiaları magazin dünyasını sarstı. Ünlü oyuncu Ersöz, bu iddialara sessiz kaldı.

Ekleme: 3.11.2024 - 11:50 Güncelleme: 3.11.2024 - 11:52 / Editör: Ozge Selin
Aras Bulut İynemli'nin "Deha" dizisinde kardeşini canlandıran Eylül Ersöz ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü oyuncu bu iddialara sessiz kaldı.

Eylül Ersöz, önceki gün Arnavutköy'de arkadaşlarıyla objektiflere yansıdı.
Gazetecilerin "Aras Bey ile aşk mı yaşıyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

"BÖYLE ŞEYLERİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"
Ünlü oyuncu aşk sorularına, "Ülkemizde yaşanan bu kadar kötü olaylar varken böyle şeyleri konuşmak istemiyorum." dedi.


“Gizli aşk mı?”


EYLÜL ERSÖZ KİMDİR?
Eylül Ersöz 2001 yılında dünyaya gelmiştir. Adıgüzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Ersöz, ilk olarak Gülperi dizisinde rol almıştır. Yetiş Zeynep ve Hekimoğlu dizilerinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2021 yılında yayınlanan Ada Masalı dizisinde rol alan genç oyuncu, şimdilerde TRT1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı'ndaki rolüyle adından söz ettirmektedir. Eylül Ersöz, 1,61 boyunda 47 kilo ağırlığındadır.
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