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İlk kareler geldi

Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu ve Didem Balçın gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Çakallarla Dans 7 filminden ilk kareler geldi. Merakla beklenen Çakallarla Dans 7, 6 Aralık'da vizyona girecek.

Ekleme: 2.11.2024 - 11:41 Güncelleme: 2.11.2024 - 11:42 / Editör: Ozge Selin
Yönetmenliğini Murat Şeker'in yaptığı 'Çakallarla Dans 7' filminin fragmanı yayınlandı. 6 Aralık'ta sinema salonlarındaki yerini almaya hazırlanan 'Çakallar' yedinci filmiyle yine kahkaha tufanı yaratacak. Çakallar'ın yedinci filminde ekibe dahil olan yeni karakterler bol aksiyonlu yeni maceraların kapısını aralayacak.

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Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden biri olan ve 2010 yapımı ilk filmden bu yana gişe rekorlarına imza atan 'Çakallarla Dans' yedinci filminde İzmir'e gidiyor. Dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenecek olan Çakallar'ın ekibi 'Dişi Çakallar'ın eklenmesiyle genişliyor. 'Çakallarla Dans 7' içinden çıkılması zor fakat bir o kadar da eğlenceli yeni macerasıyla sinema salonlarına imzasını atacak.

Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzalı senaryodan çekilen filmin kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer alıyor.

İlk kareler geldi

İlk kareler geldi

İlk kareler geldi


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