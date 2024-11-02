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Fit görünme sırrını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, önceki gün AVM'de objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zuhal Topal, fit görünümü ile beğeni topladı. Topal, “Spor artık hayatımda odak noktası olmuş durumda” dedi.

Ekleme: 2.11.2024 - 11:39 Güncelleme: 2.11.2024 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
Sihirli Annem ve Geniş Aile gibi hafızalara kazınan projelerde boy gösteren Zuhal Topal, şimdilerde Yemekteyiz programı ile izleyici karşısına çıkıyor.

Ekranların sevilen ismi Zuhal Topal geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Şık giyimi ve fiziği ile bütün dikkatleri üzerine çeken Zuhal Topal, spor ve yaşam tarzına çok dikkat ettiğini söyleyerek kendisini görüntüleyen muhabirlere poz vermeyi de ihmal etmedi.

"HER DAİM SPORUMU YAPIYORUM"

Kendisine sorulan soruları da yanıtlayan ünlü sunucu "Spor artık hayatımda odak noktası olmuş durumda alışverişlerime ve yaşantıma çok daha dikkat ediyorum. Özellikle her daim sporumu yapıyorum" diye konuştu.

Fit görünme sırrını açıkladı!
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