Fit görünme sırrını açıkladı!

Sihirli Annem ve Geniş Aile gibi hafızalara kazınan projelerde boy gösteren Zuhal Topal, şimdilerde Yemekteyiz programı ile izleyici karşısına çıkıyor.Ekranların sevilen ismi Zuhal Topal geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Şık giyimi ve fiziği ile bütün dikkatleri üzerine çeken Zuhal Topal, spor ve yaşam tarzına çok dikkat ettiğini söyleyerek kendisini görüntüleyen muhabirlere poz vermeyi de ihmal etmedi.Kendisine sorulan soruları da yanıtlayan ünlü sunucu "Spor artık hayatımda odak noktası olmuş durumda alışverişlerime ve yaşantıma çok daha dikkat ediyorum. Özellikle her daim sporumu yapıyorum" diye konuştu.