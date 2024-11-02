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Caner Topçu polis oluyor!

Genç oyuncu Caner Topçu geçtiğimiz akşam Yurdaer Okur'un doğum günü partisinde görüntülendi. Yeni projesinden bahseden ve bir polisi canlandıracağını açıklayan Caner Topçu, “Poligonda atış eğitimleri aldım. Silahlarla aram iyi, bu iş için kendimi iyice geliştirdim. Set çok keyifli geçiyor” dedi.

Ekleme: 2.11.2024 - 11:43 Güncelleme: 2.11.2024 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Rol aldığı projeler ile adından söz ettirmeyi başaran yakışıklı oyuncu Caner Topçu, Yurdaer Okur için düzenlenen sürpriz doğum günü partisine katılan isimler arasında yerini aldı.

Caner Topçu polis oluyor!

Yeni dizisi Holding için çekimlere başlayan Caner Topçu, "Yurdaer abiyle ilk projemde birlikte çalışmıştım, bu yüzden bende özel bir yeri var" dedi.

İlk kez bir polisi canlandıracak olan Topçu, "Onların olaylara yaklaşım tarzlarını, konuşmalarını öğrendim; poligonda atış eğitimleri aldım. Silahlarla aram iyi, bu iş için kendimi iyice geliştirdim. Set çok keyifli geçiyor, usta isimlerle çalışmak ayrı bir öğrenme fırsatı. Şener Şen'le aynı projede olmayı hep istemişimdir" şeklinde konuştu.

Caner Topçu polis oluyor!
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