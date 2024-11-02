Aşkı unuttu

Güzel oyuncu Bahar Şahin bir dergi için objektif karşısına geçti. Röportaj da veren Bahar Şahin, "Çok uzun bir zamandır aşk ile ilgili eyleme geçmedim, unuttum desem yeridir" dedi.

Bahar Şahin rol aldığı O Hayat Benim, Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Servet, Yol Arkadaşım 2 ve Zalim İstanbul gibi projelerde rol almasının ardından yıldızı parladı. Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Bahar Şahin zaman zaman özel hayatıyla da gündeme geliyor.Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Şahin, MAG dergisine özel pozlar verdi. Şahin, verdiği röportajda aşk üzerine şaşırtan açıklamalarda bulundu.Şahin, aşkla ilgili "Çok uzun bir zamandır aşk ile ilgili eyleme geçmedim, unuttum desem yeridir" şeklinde konuştu.