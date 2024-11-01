Ünlü oyuncudan aşk dolu paylaşım!

Son dönemin en çok beğenilen isimlerinden Serenay Sarıkaya, hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle kendisinden konuşturuyor.AŞKA DAİRÖzel hayatı ve paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, aktif olduğu Instagram hesabından yine dikkat çeken bir paylaşım yayınladı.Sarıkaya, bu defa sevgilisi Mert Demir'le aşk dolu pozlarını art arda sıraladıHayranları ünlü oyuncunun paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.