Ünlü oyuncudan aşk dolu paylaşım!
Bir süredir ünlü şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, sevgilisi ile çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.
Son dönemin en çok beğenilen isimlerinden Serenay Sarıkaya, hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle kendisinden konuşturuyor.
AŞKA DAİR
Özel hayatı ve paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, aktif olduğu Instagram hesabından yine dikkat çeken bir paylaşım yayınladı.
Sarıkaya, bu defa sevgilisi Mert Demir'le aşk dolu pozlarını art arda sıraladı
Hayranları ünlü oyuncunun paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
AŞKA DAİR
Özel hayatı ve paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, aktif olduğu Instagram hesabından yine dikkat çeken bir paylaşım yayınladı.
Sarıkaya, bu defa sevgilisi Mert Demir'le aşk dolu pozlarını art arda sıraladı
Hayranları ünlü oyuncunun paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.