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Soyadı krizinde son karar!

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'a açmış olduğu, 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı davada karar verildi. Ferdi Tayfur o kararı, avukatı aracılığıyla sosyal medyadan duyurdu.

Ekleme: 1.11.2024 - 10:18 Güncelleme: 1.11.2024 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur Aydın arasında bir süredir soyadı krizi yaşanıyordu. Ferdi Tayfur, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak dava açmıştı. Mahkemenin kararını vermesinin ardından Ferdi Tayfur, avukatı aracılığıyla kararı duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarafımızca, Muhammed Aydın aleyhine, müvekkilimiz Ferdi Tayfur adına İstanbul 4'üncü Fikri Sınayi Haklar Hukuk Mahkemesi 2024/162 e. sayılı dosyası ile açmış olduğumuz "Tuğçe Tayfur Store" markasına ilişkin Marka Hükümsüzlüğü davamızda yerel mahkemenin 15/10/2024 tarihli ara kararı uyarınca ilgili markanın 3'üncü şahıslara devir ve temlikinin ihtiyati tedbiren önlenmesine karar verilmiştir.

İş bu davamızın sonucunda alınacak karar ile de söz konusu markaya ait franchising alan şahıs veya şirketlerin de hukuksal olarak etkilenebileceği kuvvetle muhtemel olup kamuoyuna tarafımızca saygılarımız duyurulur.

Soyadı krizinde son karar!
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