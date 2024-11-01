Sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın 10’uncu kez ameliyat masasına yatacağı konuşulmuştu. Murat Dalkılıç sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Doğuştan burnundaki kemiklerin dışarıya yönelmesi sorunu nedeniyle dokuz kez operasyon geçiren Murat Dalkılıç, 2024 yılının başında 10. kez ameliyat olacağını duyurmuştu.



Dalkılıç’ın, şubat ayında son kez ameliyat masasına yattığı ortaya çıkmıştı. Dalkılıç son operasyonundan sonra Instagram’dan, “Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Oramdan, buramdan bir şeyler alınıp, sürekli burnuma eklendi” demişti.



KONSERLERE BAŞLADI



Sağlığıyla ilgili Murat Dalkılıç yeni açıklama yaptı. Instagram'dan paylaşım yapan ve konserlerin yavaş yavaş başladığını söyleyen Murat Dalkılıç, "Gayet iyiyim her şey yolunda" dedi.



"KISMİ OLARAK DOĞRU"



Ünlü şarkıcı açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: Dün medyada çıkan haberler kısmi olarak doğru, ama yaşadığım sürecin sonuna geleli yaklaşık 3 ay oldu ve hayatıma sağlıklı bir şekilde devam ediyorum... Konserlerimizi yapmaya başladık ufak ufak... Bu süreçte sizlerle paylaşmak için çok güzel şarkılar yaptım, yeni albüm ve şarkılarımı sizlerle söylemek için de heyecanlıyım... Merak eden arayan mesaj atan tüm dost arkadaş ve sevenlerime sonsuz sevgilerimle..





