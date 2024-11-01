Bengü'den 'ayrılık' açıklaması

Ünlü şarkıcı Bengü ile eşi Selim Selimoğlu önceki gün görülen dava ile 6 yıllık evliliklerini noktaladı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bengü, "Bir süredir yaşadığımız fikir ayrılıklarını karşılıklı konuşarak çözemeyeceğimizi anladığımız için evliliğimizi bitirme kararı aldık" dedi.

2018 yılında iş insanı sevgilisi Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Bengü, 2019 yılında kızları Zeynep'i, 2021 yılında ise oğulları Selim'i kucaklarına alarak evliliklerini taçlandırdı.



BENGÜ BİTEN EVLİLİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMADA BULUNDU



Son dönemde evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Bengü ile Selim Selimoğlu çifti geçtiğimiz gün anlaşmalı olarak boşandı. Bengü, biten 6 yıllık evliliğinin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:



"Bir süredir yaşadığımız fikir ayrılıklarını karşılıklı konuşarak çözemeyeceğimizi anladığımız için evliliğimizi bitirme kararı aldık ve anlaşmalı olarak boşandık. İkimize de hayatlarımızın en önemli varlıklarını; çocuklarımızı kazandıran bu evlilikten sonra da onların anne ve babası olarak aynı sevgi ve özveriyle hayatlarımıza devam edeceğiz. Konuyla ilgili aile mahremiyetimiz ve çocuklarımıza dair göstereceğiniz hassasiyetten dolayı şimdiden herkese teşekkür ederiz"