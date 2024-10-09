Yeni partneri belli oldu!

Fer dizisinin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Fer dizisinde başrol olan Ertan Saban'ın partneri de belli oldu. Ertan Saban'a dizide Melisa Söze eşlik edecek.

Dijital bir platform için hazırlanacak olan "Fer" dizisiyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Fer dizisinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ertan Saban diziyle anlaşma sağladı. Ertan Saban'ın başrolünde yer aldığı Fer'de ünlü oyuncaya Melisa Sözen eşlik edecek.Ünlü aktör dizide Şadi Ulusoy adlı bir kozmetik şirketi sahibi iş insanı rolüne hayat verecek. Saban'ın Kötü Kan'dan önce çektiği "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisinde hayat verdiği rolün adı ise Sadi Payaslı'ydı.