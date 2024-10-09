Ünlü çift resmen boşanıyor!

Sansasyonel kişiliği ile dillerden düşmeyen Kanye West, bir kez daha aşk hayatıyla gündeme geldi.ABD'li ünlü rapçinin kısa süre önce evlendiği model Bianca Cencori ile olan evliliğinin ateşi söndü.2014 yılında Kim Kardashian ile evlenen Kanye West, Paris'te organize ettiği düğünle adeta dillere destan olmuştu. Kim ve Kanye çiftinin tutku dolu evliliği, 4 çocukla taçlandı.Kanye'nin yaşadığı bu romantik hikaye, Kim'in 2014 yılında açtığı boşanma davası ile sonlandı.Olaylı boşanmanın üzerinden sadece 2 hafta geçmesine rağmen Kanye West, birçok kadınla görüntülendi ve adı birçok kişiyle anıldı.Birçok model ile tek gecelik ilişki yaşayan Kanye, Julia Fox ile yaşadığı ilişkiyi ciddi olarak nitelese de çift kısa süre sonra ayrılmıştı.Ardından model ve mimar olan Bianca Cencori ile görülen Kanye, yeni sevgilisinin Kim Kardashian'a çok benzemesi nedeniyle eleştirilmişti.Çift sürekli birlikte görüntülenirken Kanye bir skandala daha imza attı.Ünlü rapçi, boşanmasının ardından sadece birkaç ay geçmişken yeni sevgilisi ile evlendiğini duyurdu.Yeni sevgilisinin stilistliğini üstlenen Kanye, Bianca'yı adeta çırılçıplak gezdirdiği eleştirilerine maruz kaldı.Verdiği pozlar ile gündemi oldukça meşgul eden Bianca'nın Kanye ile birlikte olduğu her an üzgün olması çiftin ilişkilerinin çatırdadığı iddialarını gündeme getirdi.Uzun süredir birlikte görünmeyen çiftin boşanma kararı aldığı öğrenildi.Kanye West'in boşanma kararını almasının ardından evini ayırdığı ve Japonya'da yaşamaya başladığı öğrenildi.