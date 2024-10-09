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Ünlü çift resmen boşanıyor!

Kim Kardashian ile ayrıldıktan sonra kendini toparlayamayan Kanye West, kısa süre önce evlendiği model Bianca Cencori ile boşanmaya karar verdi. Ünlü şarkıcının evini ayırdığı ortaya çıktı.

Ekleme: 9.10.2024 - 10:14 Güncelleme: 9.10.2024 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Sansasyonel kişiliği ile dillerden düşmeyen Kanye West, bir kez daha aşk hayatıyla gündeme geldi.

ABD'li ünlü rapçinin kısa süre önce evlendiği model Bianca Cencori ile olan evliliğinin ateşi söndü.

2014 yılında Kim Kardashian ile evlenen Kanye West, Paris'te organize ettiği düğünle adeta dillere destan olmuştu. Kim ve Kanye çiftinin tutku dolu evliliği, 4 çocukla taçlandı.

BOŞANDIKTAN SONRA BİRÇOK KİŞİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kanye'nin yaşadığı bu romantik hikaye, Kim'in 2014 yılında açtığı boşanma davası ile sonlandı.

Olaylı boşanmanın üzerinden sadece 2 hafta geçmesine rağmen Kanye West, birçok kadınla görüntülendi ve adı birçok kişiyle anıldı.

Ünlü çift resmen boşanıyor!

KIM KARDASHIAN'A BENZETİLDİ

Birçok model ile tek gecelik ilişki yaşayan Kanye, Julia Fox ile yaşadığı ilişkiyi ciddi olarak nitelese de çift kısa süre sonra ayrılmıştı.

Ardından model ve mimar olan Bianca Cencori ile görülen Kanye, yeni sevgilisinin Kim Kardashian'a çok benzemesi nedeniyle eleştirilmişti.

EVLENDİKLERİNİ DUYURDU

Çift sürekli birlikte görüntülenirken Kanye bir skandala daha imza attı.

Ünlü rapçi, boşanmasının ardından sadece birkaç ay geçmişken yeni sevgilisi ile evlendiğini duyurdu.

Ünlü çift resmen boşanıyor!

ADETA ÇIRILÇIPLAK GEZİYORDU

Yeni sevgilisinin stilistliğini üstlenen Kanye, Bianca'yı adeta çırılçıplak gezdirdiği eleştirilerine maruz kaldı.

Verdiği pozlar ile gündemi oldukça meşgul eden Bianca'nın Kanye ile birlikte olduğu her an üzgün olması çiftin ilişkilerinin çatırdadığı iddialarını gündeme getirdi.

DEDİKODULAR DOĞRU ÇIKTI

Uzun süredir birlikte görünmeyen çiftin boşanma kararı aldığı öğrenildi.

Kanye West'in boşanma kararını almasının ardından evini ayırdığı ve Japonya'da yaşamaya başladığı öğrenildi.

Ünlü çift resmen boşanıyor!

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