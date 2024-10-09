Serenay Sarıkaya'nın rekor kazancı!

Gerek kariyeri gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu Serenay Sarıkaya, şu sıralar kazancıyla adından söz ettiriyor. 40 milyon TL değerindeki lüks evinin kapılarını bir dergi için açarak dikkatleri üzerine çeken Sarıkaya'nın projelerden kazandığı para dudak uçuklattı.Oyunculuk kaşesi bölüm başına 1 milyon 200 bin TL olan Sarıkaya, dijital projelerden daha yüksek kazançlar elde ettiği öğrenildi. Reklam gelirinin ise 20 milyon TL olduğu ortaya çıktı. Oyuncunun sosyal medyada bir post paylaşmak için 1 milyon TL'nin üzerinde teklifler aldığı bildirildi. Reklam yüzü olduğu markanın gecesinde Sarıkaya, çok konuşulan eviyle ilgili "Koltukların fiyatlarıyla ilgili çok tutarsız şeyler yazılıyor.O rakamlar doğru değil. Herkes ne kadara alıyorsa, o rakamlara aldım bende. İlk defa da bir ev yaptım kendime. Biraz da tedirgin olmadım değil. Özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum. Evimin en güzel özelliklerinden birisi de arkadaşlarımla bir karaoke köşemin olması" dedi.