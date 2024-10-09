  • USD: 34,20 - 34,26
  • EURO: 37,48 - 37,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Serenay Sarıkaya'nın rekor kazancı!

Lüks eviyle dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya'nın kazancı ortaya çıktı. Bölüm başı 1 milyon 200 bin TL alan oyuncu, reklam çekimlerinden 20 milyon TL, sosyal medyada bir posttan ise 1 milyon TL üzeri kazanıyor.

Ekleme: 9.10.2024 - 10:50 Güncelleme: 9.10.2024 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Gerek kariyeri gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu Serenay Sarıkaya, şu sıralar kazancıyla adından söz ettiriyor. 40 milyon TL değerindeki lüks evinin kapılarını bir dergi için açarak dikkatleri üzerine çeken Sarıkaya'nın projelerden kazandığı para dudak uçuklattı.

Serenay Sarıkaya'nın rekor kazancı!

Oyunculuk kaşesi bölüm başına 1 milyon 200 bin TL olan Sarıkaya, dijital projelerden daha yüksek kazançlar elde ettiği öğrenildi. Reklam gelirinin ise 20 milyon TL olduğu ortaya çıktı. Oyuncunun sosyal medyada bir post paylaşmak için 1 milyon TL'nin üzerinde teklifler aldığı bildirildi. Reklam yüzü olduğu markanın gecesinde Sarıkaya, çok konuşulan eviyle ilgili "Koltukların fiyatlarıyla ilgili çok tutarsız şeyler yazılıyor.

O rakamlar doğru değil. Herkes ne kadara alıyorsa, o rakamlara aldım bende. İlk defa da bir ev yaptım kendime. Biraz da tedirgin olmadım değil. Özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum. Evimin en güzel özelliklerinden birisi de arkadaşlarımla bir karaoke köşemin olması" dedi.

Serenay Sarıkaya'nın rekor kazancı!
Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve cari açık açıklaması! 'Kararlıyız, başaracağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 yıldan az ceza alanların hiç cezaevine girmemesinin önüne geçeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında kritik açıklamalar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İyi hal indirimi ve denetimli serbestlik gözden geçirilecek
Yeni model geliyor! Bakan Şimşek tarih vererek açıkladı: İhracatçılarımızın her zaman yanındayız
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 42 bini geçti
Kuzey Gazze’de en az 400 bin kişi sıkışıp kaldı
ABD ile İsrail’in savaş pazarlığı ortaya çıktı! Gizli görüşmeler, asılsız istihbaratlar, Refah yalanı…
ABD ile İsrail arasında İran restleşmesi... Netanyahu ziyareti engelledi
Siyonist İsrail'in yeni Gazze planı! Katiller kabinesi Netanyahu'ya mektup yazdı
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu cephesine ağır sözler! Parti içi muhalefeti yerden yere vurdu
MEB'den okullarda köklü değişiklik! Yüzyıl sonra özüne dönüyor
İsrail askerleri 'İran Bahçesi'ne girdi!
Discord'a erişim engeli getirildi! Bakan Tunç açıkladı
Yükseköğretim yılı açılış töreni... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Saadet Partisi kurucusu Recai Kutan ebediyete uğurlanıyor...
Hizbullah'tan yeni açıklama: Silahlarımızı bırakmayacağız
Enerjide siber saldırılara geçit yok! Bakan Bayraktar açıkladı: BOTAŞ SCADA sistemini kullanmaya başladı
Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle belediyelerine kaçak döküm cezası
Avrupa’dan ikiyüzlü hamle: Düşünce özgürlüğünü hiçe saydılar!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Kalp krizine ilaç! Örümcek zehri hayat kurtaracak

Kalp krizine ilaç! Örümcek zehri hayat kurtaracak

Apple'dan geri adım: Artık her yıl yeni iPhone beklemeyin

Apple'dan geri adım: Artık her yıl yeni iPhone beklemeyin

Nvidia CEO’sunun kişisel serveti, en büyük rakibi Intel'i geçti

Nvidia CEO’sunun kişisel serveti, en büyük rakibi Intel'i geçti

Ailesi hamile kadının kaybolduğunu düşündü: Bakın o nereden çıktı!

Ailesi hamile kadının kaybolduğunu düşündü: Bakın o nereden çıktı!

WhatsApp'tan efsane yenilik! Artık sohbetlerinizi baştan aşağı değiştirebilirsiniz

WhatsApp'tan efsane yenilik! Artık sohbetlerinizi baştan aşağı değiştirebilirsiniz