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Sergen Yalçın aşk iddialarına cevap verdi!

Eski takım arkadaşı Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile görüntüleri çıkan Sergen Yalçın, haklarında çıkan sevgililik iddialarına sert bir şekilde tepki gösterdi.

Ekleme: 8.10.2024 - 09:28 Güncelleme: 8.10.2024 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Teknik direktörlüğe ara veren ve şu sıralar yorumculuk yapan Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde takım arkadaşı Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile eğlence mekanından çıkarken görüntülenmişti.

Sergen Yalçın, Sezer Çakır ile sevgili olduğu iddiaları sonrası küplere bindi.

Eğlence mekanından çıkarken kendisine sorulan soruları yanıtsız bırakan Sergen Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın programında konuya dair açıklamalar yaptı.

"BEKAR ADAMIM KİMDEN KAÇACAĞIM"

Sezer Çakır ile arkadaş olduğunu ve bunun bilindiğini aktaran Sergen Yalçın, "Sanki ben eski takım arkadaşımın eşiyle ilişki yaşıyormuşum gibi bir haber yapılmış. Biliyorlar arkadaşım olduğunu. Beraber geziyoruz, her yere beraber gidiyoruz. Bilip de bir de çirkinleştirmişler ne kaçacağım lan! Bekar adamım ben kimden kaçacağım. Bir de arkadaşımın eski eşi, örf ve adetlerimize çok ters haberler. Haber kötü bir haber." ifadeleriyle tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.

Sergen Yalçın aşk iddialarına cevap verdi!
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