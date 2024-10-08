Şarkısının başarısını kutladı

Son dönemde babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlar ve uçakta çıkardığı tartışma ile anılan Dilan Çıtak şimdi de kariyeri ile gündeme geldi. "Virane" şarkısı dijitalde ilgi gören Dilan Çıtak, başarısını radyocu arkadaşları ile bir mekanda kutladı.Mekan çıkışı görüntülenen Çıtak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dilan Çıtak, "Şarkının hızla yükselişini kutluyoruz. Güvendiğimiz bir projeydi." ifadelerini kullandı.Danslarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Çıtak, konuyla ilgili "Çocukluğumdan beri hep dans ettim. Dans etmeyi çok seviyorum. Konservatuarda dans eğitimi aldım. İkonikleşir mi bilmiyorum ama dansımı seviyorum" şeklinde konuştu.