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Çarli'nin 'Cilvenaz'ı evlendi!

'Çarli' dizisinin oyuncularından Mine Çağlar Kondu, yazılım geliştiricisi sevgilisi Sertaç Sevim ile evlendi. Mine Çağlar Kondu'ya tebrik mesajları yağdı.

Ekleme: 8.10.2024 - 09:40 Güncelleme: 8.10.2024 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
1998 - 1999 yıllarında ekrana getirilen Çarli dizisinde hayat verdiği "Cilvenaz" karakteri ile hafızalarda yer edinen Mine Çağlar Kondu cephesinden güzel haber geldi.

MİNE ÇAĞLAR KONDU YAZILIM GELİŞTİRİCİSİ SEVGİLİSİYLE EVLENDİ

Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Mine Çağlar Kondu, yazılım geliştiricisi sevgilisi Sertaç Sevim ile nikah masasına oturdu. Çift, hayatlarını; Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesi'nde birleştirdi.

OYUNCULUĞU BIRAKMIŞTI

Oyunculuk yaparken bir yandan da İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim gören Mine Çağlar Kondu, hem oyunculuğu hem de eğitimi birlikte yürütmekte zorlanmış. Bu yüzden de oyunculuğu bırakmıştı.

Çarli'nin 'Cilvenaz'ı evlendi!

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