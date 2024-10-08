Çarli'nin 'Cilvenaz'ı evlendi!

1998 - 1999 yıllarında ekrana getirilen Çarli dizisinde hayat verdiği "Cilvenaz" karakteri ile hafızalarda yer edinen Mine Çağlar Kondu cephesinden güzel haber geldi.Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Mine Çağlar Kondu, yazılım geliştiricisi sevgilisi Sertaç Sevim ile nikah masasına oturdu. Çift, hayatlarını; Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesi'nde birleştirdi.Oyunculuk yaparken bir yandan da İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim gören Mine Çağlar Kondu, hem oyunculuğu hem de eğitimi birlikte yürütmekte zorlanmış. Bu yüzden de oyunculuğu bırakmıştı.