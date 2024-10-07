Ünlü oyuncu estetik iddialarını ti'ye aldı!

Kariyerinde birçok dizi ve filme yer veren Asuman Dabak şimdilerde 'Hudutsuz Sevda' dizisiyle izleyicilerle buluşuyor. Instagram'dan dizinin çekimleriyle ilgili paylaşım yapan Asuman Dabak'a birçok beğeni ve yorum geldi.Bir paylaşımda, "Ünlü oyuncunun yeni yüzü" yazıldı. O paylaşımı Instagram hesabından alıntılayan ünlü oyuncu 'Makyaj arkadaşlar güldürmeyin' dedi.Bir paylaşım daha yapan Asuman Dabak, 'An itibarıyla Nedime Leto. Estetik yaparsam haber veririm" açıklamasında bulundu.