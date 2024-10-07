  • USD: 34,14 - 34,20
  • EURO: 37,65 - 37,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye güzelinden mesaj var!

Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Bingöl'e tayini çıkan Miss Turkey 2024 güzeli İdil Bilgen, Amerika'dan mesaj yolladı.

Ekleme: 7.10.2024 - 09:32 Güncelleme: 7.10.2024 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
11 Eylül 2024'te gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını alan İdil Bilgen, Bingöl'e atandı.

Sağlık Bakanlığı’nın 118'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl’ün Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanan Bilgen, görevine başlamadı.

Şu sıralar ise Amerika'da olduğu öğrenildi.

MESAJ GÖNDERDİ

Amerika'da katıldığı onferansla ilgili yeni bir paylaşımda bulunan İdil Bilgen; "Bu önemli etkinlikte dünyanın önde gelen doktorları ve uzmanlarıyla tanışabilmek, onlardan bir şeyler öğrenebilmek gerçekten heyecan verici.

Baş ve boyun kanser üzerine benim de bir parçası olduğum araştırmayı bu konferansta sunmak bir ayrıcalıktı" dedi.

"ONKOLOJİDE UZMANLAŞACAĞIM"

Annesi Ayşe Bilgen’i meme kanseri nedeniyle 2018'de kaybettiğini belirten İdil Bilgen, yarışmada aldığı birinciliğin kariyerini etkilemeyeceğini ifade ederek; "Tıp eğitimimi bitirdim. Şimdi onkoloji üzerinde uzmanlaşacağım" demişti.

Türkiye güzelinden mesaj var!

AK Parti’de değişimin manifestosu! Partinin bekası her türlü kişisel hesabın üstünde tutulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi
Kacır: Organize Sanayi Bölgelerde yeni uygulama başlatıyoruz
Teknofest'te rekor katılım! Katılımcılar büyük ilgi gösterdi
Narin soruşturmasında yeni gelişme: Evinde öldürüldüğü kesinleşti
Mehmetçik'ten terör örgütü PKK'ya sınır ötesi operasyon: 12 terörist etkisiz
Taksim'den Filistin için 'Barışa Çağrı' mesajı
Lübnan'da İsrail’in dünkü saldırıları sonrası bilanço: 23 ölü, 93 yaralı
Mahinur Özdemir Göktaş: Şiddetin kök nedenlerini ortadan kaldırmak için çalışmaları sürdüreceğiz
Beyrut'ta peş peşe bombalar patladı!
İsrail, Gazze'de cami vurdu: 18 can kaybı
Bakan Uraloğlu: Posta gönderisi sayısı yüzde 6,9 arttı
İstanbul'da asayiş denetimi
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldüren Semih Çelik'in komşuları konuştu! Katili böyle anlattılar: İnsan sevmeyen takıntılı bir tipti
Bakan Kurum sanayi esnafıyla buluştu: 1,5 milyon TL'lik destek açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Türkiye Buluşmaları'nda konuşuyor
MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
FETÖ’yü ölüm korkusu sardı! Hasta bezi bile çöpe atılmıyor
Fatih’teki katliamda flaş gelişme! Cani Semih Çelik'in babasının ifadesi ortaya çıktı
Esnaf cezayı vatandaşa kesti: Komisyon zammı
Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile 'kuvvetli yağış' uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile 'kuvvetli yağış' uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat!

Uzungöl'de Ronaldo'nun kuymaklı bal mumu heykeli

Uzungöl'de Ronaldo'nun kuymaklı bal mumu heykeli

Burdur'da bulundu: 5 bin yıllık gizem!

Burdur'da bulundu: 5 bin yıllık gizem!

Yurt genelinde trafik denetimi: Toplam 535 bin 705 araca işlem yapıldı

Yurt genelinde trafik denetimi: Toplam 535 bin 705 araca işlem yapıldı

Bitlis'teki tarihi kazı çalışmalarında 6 yeni sanduka bulundu

Bitlis'teki tarihi kazı çalışmalarında 6 yeni sanduka bulundu

Telefonunu başkasına verenleri ilgilendiren haber! iPhone'a yeni özellik geliyor

Telefonunu başkasına verenleri ilgilendiren haber! iPhone'a yeni özellik geliyor