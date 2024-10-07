Türkiye güzelinden mesaj var!

11 Eylül 2024'te gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını alan İdil Bilgen, Bingöl'e atandı.Sağlık Bakanlığı’nın 118'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl’ün Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanan Bilgen, görevine başlamadı.Şu sıralar ise Amerika'da olduğu öğrenildi.Amerika'da katıldığı onferansla ilgili yeni bir paylaşımda bulunan İdil Bilgen; "Bu önemli etkinlikte dünyanın önde gelen doktorları ve uzmanlarıyla tanışabilmek, onlardan bir şeyler öğrenebilmek gerçekten heyecan verici.Baş ve boyun kanser üzerine benim de bir parçası olduğum araştırmayı bu konferansta sunmak bir ayrıcalıktı" dedi.Annesi Ayşe Bilgen’i meme kanseri nedeniyle 2018'de kaybettiğini belirten İdil Bilgen, yarışmada aldığı birinciliğin kariyerini etkilemeyeceğini ifade ederek; "Tıp eğitimimi bitirdim. Şimdi onkoloji üzerinde uzmanlaşacağım" demişti.