TikTok fenomeni hayatını kaybetti!

Ünlü TikTok fenomeni Taylor Rousseau Grigg, 25 yaşında hayatını kaybetti. TikTok fenomenini 1.4 milyon kişi takip ediyordu. Fenomenin vefatının ardından birçok kullanıcı yorum yaptı.

25 yaşındaki influencer'ın eşi Cameron Grigg , cumartesi günü sosyal medya hesabından haberi paylaştı. Eşinin ölümünün 'çok ani ve beklenmedik' olduğunu belirtti. Cameron Grigg,'Geçtiğimiz yıl Taylor, çoğu insanın ömrü boyunca yaşayacağından daha fazla acı ve ızdırapla uğraştı.' dedi.Taylor Rousseau Grigg'in eşi ölüm nedenini açıklamadı. Taylor, Ağustos ayında yaşadığı tıbbi sorunlardan bahsederek takipçilerine 'Her gün hayatım için savaşıyormuş gibi hissettiğini' söylemişti.