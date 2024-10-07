Canlandırmak istediği isimleri açıkladı

Şarkıları dillere pelesenk olan ünlü popçu Derya Uluğ, bir otelde hayranları ile buluştu. Sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte seslendiren Derya Uluğ, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uluğ, 'Kıbrıs'ta sahne almayı seviyoruz. Ekim ayı boyunca yoğun bir turnedeyiz. Sağlığımız elverdiği müddetçe bütün enerjimizle devam edeceğiz.' dedi.'Gelin Takımı' filminde kendisini canlandıran Uluğ, 'Kimin hayatını oynamak isterdiniz?' sorusuna, 'Bir kadının erkek rolüne bürünme imkanı olursa Aşık Mahsuni Şerif'i canlandırmak isterim. Hayat hikayesini dinlediğimde çok etkilenmiştim. Bir de, Sezen Aksu... Onun hayatını yansıtabilmek çok detay gerektirir.' diye cevapladı.