Yusuf Yazıcı'dan aşk dolu kareler
İlk kez anne - baba olmak için gün sayan ünlü çiftten Yusuf Yazıcı, eşiyle yeni fotoğraflarını paylaştı.
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın evliliği dikkati çekmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda 'Hot mom alert' notunu düştüğü paylaşımıyla hamile olduğunu duyuran Pamuk, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.
Aynı şekilde baba olmak için heyecanla bekleyen Yusuf Yazıcı ise bu defa aşk dolu kareler yayınladı.
'RASTGELE'
Yusuf Yazıcı, eşiyle yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı, paylaştığı karelere 'Rastgele' notunu düştü.
Pamuk ile Yazıcı'nın mutluluk pozlarına binlerce beğeni ve 'Çok tatlısınız', 'Harika kareler' gibi yorumlar yapıldı.
ERKEK BEBEK Mİ GELİYOR?
Henüz bebeklerinin cinsiyetini açıklamayan Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın bir oğlu olacağı iddia ediliyor.
Geçtiğimiz haftalarda 'Hot mom alert' notunu düştüğü paylaşımıyla hamile olduğunu duyuran Pamuk, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.
Aynı şekilde baba olmak için heyecanla bekleyen Yusuf Yazıcı ise bu defa aşk dolu kareler yayınladı.
'RASTGELE'
Yusuf Yazıcı, eşiyle yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı, paylaştığı karelere 'Rastgele' notunu düştü.
Pamuk ile Yazıcı'nın mutluluk pozlarına binlerce beğeni ve 'Çok tatlısınız', 'Harika kareler' gibi yorumlar yapıldı.
ERKEK BEBEK Mİ GELİYOR?
Henüz bebeklerinin cinsiyetini açıklamayan Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın bir oğlu olacağı iddia ediliyor.