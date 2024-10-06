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Dua Lipa'dan ilginç tarifi!

Verdiği ilginç tariflerle dikkati üzerine çeken Dua Lipa, turşu suyu ile diyet tarifi verdi.

Ekleme: 6.10.2024 - 09:43 Güncelleme: 6.10.2024 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Yaptığı hareketler ve söylemleri ile dikkatleri üzerine çeken Dua Lipa, geçtiğimiz günlerde ilginç bir tarif paylaşmıştı.

Daha önce vanilyalı dondurmasına zeytin yağı ve deniz tuzu ekleyerek yemeyi tercih ettiğini belirten şarkıcı, bu sefer verdiği YENİ içecek tarifiyle gündemde.

TURŞU SUYUNU KULLANDI
Dua Lipa, tarifini sevenleriyle TikTok üzerinden paylaştı.
TikTok'ta paylaştığı tarifte Lipa: 'Birinci adım; turşu suyu, sonra birkaç turşu.' ifadelerini kullandı.

Dua Lipa'dan ilginç tarifi!

BİBER EKLEMEYİ İHMAL ETMEDİ
Ancak yıldız burada durmadı ve devam ederken jalapeno biberi kabını aldı: 'Ve sonra biraz jalapeno sosu. Sonra birkaç jalapeno biberi...
Dua Lipa karışımı hazırladıktan sonrada masada oturan arkadaşlarına içeceğini tattırdı.
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