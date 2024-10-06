Bensu Soral, bebek iddialarına cevap!

2018 yılından beri, iş insanı Hakan Baş ile mutlu bir evliliği bulunan Bensu Soral, uzun süredir gözlerden uzaktaydı.Üç senelik mutlu beraberliklerini 2018 yılında evlilikle taçlandıran Bensu Soral ile Hakan Baş, geçtiğimiz aylarda ilişkilerinde bir kriz yaşamış ve ortaya ayrılma iddiaları atılmıştı.Krizi gözlerden uzak bir şekilde çözen çift, evliliklerini kameralardan uzak tutmaya özen gösteriyor.Karabulutları defetmeyi başaran Bensu ve Hakan çifti, geçtiğimiz günlerde 7. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.Eşiyle bir dizi fotoğrafını yayınlayan Bensu Soral, paylaşımına "Mutlu yıl dönümleri" notunu düşmüştü.Önceki akşam bir davette boy gösteren çift, kendilerini görüntüleyen gazetecilerle sohbet etti.2. Sayfa'nın haberine göre; bebek sorusuna yanıt veren Bensu Soral "Bu zamana kadar çok aklımızda yoktu aslında ama böyle acaba durumundayız. Kısmet bu işler bakalım" dedi.Hakan Baş ise "Hayırlısıysa inşallah olur. Beraber mutluyuz" ifadelerini kullandı.