  • USD: 34,14 - 34,20
  • EURO: 37,65 - 37,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bensu Soral, bebek iddialarına cevap!

Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, önceki akşam katıldıkları bir davette, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekleme: 6.10.2024 - 09:45 Güncelleme: 6.10.2024 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
2018 yılından beri, iş insanı Hakan Baş ile mutlu bir evliliği bulunan Bensu Soral, uzun süredir gözlerden uzaktaydı.
Üç senelik mutlu beraberliklerini 2018 yılında evlilikle taçlandıran Bensu Soral ile Hakan Baş, geçtiğimiz aylarda ilişkilerinde bir kriz yaşamış ve ortaya ayrılma iddiaları atılmıştı.
Krizi gözlerden uzak bir şekilde çözen çift, evliliklerini kameralardan uzak tutmaya özen gösteriyor.

7'İNCİ EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADILAR
Karabulutları defetmeyi başaran Bensu ve Hakan çifti, geçtiğimiz günlerde 7. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.
Eşiyle bir dizi fotoğrafını yayınlayan Bensu Soral, paylaşımına "Mutlu yıl dönümleri" notunu düşmüştü.

BEBEK SORUSUNA CEVAP GELDİ
Önceki akşam bir davette boy gösteren çift, kendilerini görüntüleyen gazetecilerle sohbet etti.

Bensu Soral, bebek iddialarına cevap!

"ÇOK AKLIMIZDA YOKTU"
2. Sayfa'nın haberine göre; bebek sorusuna yanıt veren Bensu Soral "Bu zamana kadar çok aklımızda yoktu aslında ama böyle acaba durumundayız. Kısmet bu işler bakalım" dedi.
Hakan Baş ise "Hayırlısıysa inşallah olur. Beraber mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Mehmetçik'ten terör örgütü PKK'ya sınır ötesi operasyon: 12 terörist etkisiz
Taksim'den Filistin için 'Barışa Çağrı' mesajı
Lübnan'da İsrail’in dünkü saldırıları sonrası bilanço: 23 ölü, 93 yaralı
Mahinur Özdemir Göktaş: Şiddetin kök nedenlerini ortadan kaldırmak için çalışmaları sürdüreceğiz
Beyrut'ta peş peşe bombalar patladı!
Bakan Uraloğlu: Posta gönderisi sayısı yüzde 6,9 arttı
İsrail, Gazze'de cami vurdu: 18 can kaybı
İstanbul'da asayiş denetimi
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldüren Semih Çelik'in komşuları konuştu! Katili böyle anlattılar: İnsan sevmeyen takıntılı bir tipti
Bakan Kurum sanayi esnafıyla buluştu: 1,5 milyon TL'lik destek açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Türkiye Buluşmaları'nda konuşuyor
MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
FETÖ’yü ölüm korkusu sardı! Hasta bezi bile çöpe atılmıyor
Fatih’teki katliamda flaş gelişme! Cani Semih Çelik'in babasının ifadesi ortaya çıktı
Esnaf cezayı vatandaşa kesti: Komisyon zammı
Kurtulmuş tarih verdi! Meclis İsrail tehdidi için toplanacak
CHP’li meclis üyesine ballı imar kıyağı! 10 milyon TL’lik tarla 100 milyon TL’lik sanayi arsasına dönüştü
Lübnan yerle bir! İnsanlık sürgünde: İsrail 'Katlet-İşgal et' vahşetini Lübnan'da uygulamaya çalışıyor
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 41 bin 825'e yükseldi
CHP’li Belediyede bir akraba skandalı daha! Aile şirketinin yeni üyeleri
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Araç kiralarken dikkat! Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı

Araç kiralarken dikkat! Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı

Telefonunu başkasına verenleri ilgilendiren haber! iPhone'a yeni özellik geliyor

Telefonunu başkasına verenleri ilgilendiren haber! iPhone'a yeni özellik geliyor

Balıkesir'de tarihi av! Sahile bir dev çıkarıldı: Görüntülemek için birbirleriyle yarıştılar

Balıkesir'de tarihi av! Sahile bir dev çıkarıldı: Görüntülemek için birbirleriyle yarıştılar

Bitlis'teki tarihi kazı çalışmalarında 6 yeni sanduka bulundu

Bitlis'teki tarihi kazı çalışmalarında 6 yeni sanduka bulundu

WhatsApp'ta dev yenilik: Artık 'gizlice' kullanılabilecek

WhatsApp'ta dev yenilik: Artık 'gizlice' kullanılabilecek