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Yavuz Bingöl 5. kez evleniyor

"Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" etkinliklerinin son gününde sahne alan Yavuz Bingöl dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavuz Bingöl evleneceğini söyledi.

Ekleme: 5.10.2024 - 14:48 Güncelleme: 5.10.2024 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl altıncısı düzenlenen "Uluslararası Halk Müzikleri Festivali", Yavuz Bingöl, Elif Buse Doğan ve Oktay Kaynarca konseriyle sona erdi.

Konser öncesi gazeteciler ile bir araya gelen ünlü türkücü Yavuz Bingöl dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YAVUZ BİNGÖL EVLENİYOR

Yavuz Bingöl, sevgilisi Nilşah Ağaoğlu'na kuliste evlenme teklif ettiğini açıkladı. "2 saat önce burada sadece ikimizken teklif ettim. 25 Ekim'de Ayvalık'ta nikâhımız var" diyen ünlü türkücü, nikâh şahitlerinin de Oktay Kaynarca ile Elif Buse Doğan olacağını söyledi.

Yavuz Bingöl 5. kez evleniyor

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