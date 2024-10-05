Yavuz Bingöl 5. kez evleniyor

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl altıncısı düzenlenen "Uluslararası Halk Müzikleri Festivali", Yavuz Bingöl, Elif Buse Doğan ve Oktay Kaynarca konseriyle sona erdi.Konser öncesi gazeteciler ile bir araya gelen ünlü türkücü Yavuz Bingöl dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Yavuz Bingöl, sevgilisi Nilşah Ağaoğlu'na kuliste evlenme teklif ettiğini açıkladı. "2 saat önce burada sadece ikimizken teklif ettim. 25 Ekim'de Ayvalık'ta nikâhımız var" diyen ünlü türkücü, nikâh şahitlerinin de Oktay Kaynarca ile Elif Buse Doğan olacağını söyledi.