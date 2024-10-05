Şarkıcı Nez'den kötü haber

2000'li yılların başlarında döneminin en popüler şarkıcısı olan Nez, uzun süredir aşk hayatıyla gündeme geliyordu.Kısa süre önce eşinden boşanan oyuncu ve tiyatrocu Rüştü Onur Atilla ile aşk yaşayan Nez, ilişkilerinin bittiğini açıklamıştı.Yasak aşk iddialarının gündeme geldiği ilişkisinin bitmesiyle Nez, ortadan kaybolmuştu.Uzun süredir sesi çıkmayan güzel oyuncudan kötü haber geldi.Akşam saatlerinde Cihangir'de bulunan evinde rahatsızlaşan Nez, yakınları tarafından ambulans ile Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.Acil serviste ilk müdahalesi yapılan şarkıcı, daha sonra normal servise alınarak taburcu edildi.Sosyal medya hesabı üzerinden rahatsızlığı ile ilgili açıklama yapan Nez, şu ifadeleri kullandı:Büyük bir rahatsızlık geçirdim. Salgın var bu kez zor geçiriyorum. Arayan soran mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sağlık her şeyden önemli. Ayrıca sağlık sektöründe çalışan herkesi doktorlarımızı başımızın üstünde tutmamız gerekiyor. Ne şartlar altında nasıl canla başla çalıştıklarını gördümUzun süre tedavi göreceği öğrenilen Nez'in bitkin ve yorgun hali gözlerden kaçmadı.Tedavisine evde devam edecek olan şarkıcı Nez, uzun bir süre sahnelere ara verecek.