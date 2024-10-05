  • USD: 34,14 - 34,20
  • EURO: 37,65 - 37,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şarkıcı Nez'den kötü haber

Oyuncu ve tiyatrocu Rüştü Onur Atilla ile yaşadığı ilişkiyi sonlandıran şarkıcı Nez, akşam saatlerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nez, iyi olduğunu duyurdu.

Ekleme: 5.10.2024 - 14:51 Güncelleme: 5.10.2024 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
2000'li yılların başlarında döneminin en popüler şarkıcısı olan Nez, uzun süredir aşk hayatıyla gündeme geliyordu.

Kısa süre önce eşinden boşanan oyuncu ve tiyatrocu Rüştü Onur Atilla ile aşk yaşayan Nez, ilişkilerinin bittiğini açıklamıştı.

Yasak aşk iddialarının gündeme geldiği ilişkisinin bitmesiyle Nez, ortadan kaybolmuştu.

HASTANELİK OLDU

Uzun süredir sesi çıkmayan güzel oyuncudan kötü haber geldi.

Akşam saatlerinde Cihangir'de bulunan evinde rahatsızlaşan Nez, yakınları tarafından ambulans ile Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan şarkıcı, daha sonra normal servise alınarak taburcu edildi.

Şarkıcı Nez'den kötü haber

"SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Sosyal medya hesabı üzerinden rahatsızlığı ile ilgili açıklama yapan Nez, şu ifadeleri kullandı:

Büyük bir rahatsızlık geçirdim. Salgın var bu kez zor geçiriyorum. Arayan soran mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sağlık her şeyden önemli. Ayrıca sağlık sektöründe çalışan herkesi doktorlarımızı başımızın üstünde tutmamız gerekiyor. Ne şartlar altında nasıl canla başla çalıştıklarını gördüm

SAHNELERE ARA VERDİ

Uzun süre tedavi göreceği öğrenilen Nez'in bitkin ve yorgun hali gözlerden kaçmadı.

Tedavisine evde devam edecek olan şarkıcı Nez, uzun bir süre sahnelere ara verecek.

Şarkıcı Nez'den kötü haber
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldüren Semih Çelik'in komşuları konuştu! Katili böyle anlattılar: İnsan sevmeyen takıntılı bir tipti
Bakan Kurum sanayi esnafıyla buluştu: 1,5 milyon TL'lik destek açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Türkiye Buluşmaları'nda konuşuyor
MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
FETÖ’yü ölüm korkusu sardı! Hasta bezi bile çöpe atılmıyor
Fatih’teki katliamda flaş gelişme! Cani Semih Çelik'in babasının ifadesi ortaya çıktı
Esnaf cezayı vatandaşa kesti: Komisyon zammı
Kurtulmuş tarih verdi! Meclis İsrail tehdidi için toplanacak
CHP’li meclis üyesine ballı imar kıyağı! 10 milyon TL’lik tarla 100 milyon TL’lik sanayi arsasına dönüştü
Lübnan yerle bir! İnsanlık sürgünde: İsrail 'Katlet-İşgal et' vahşetini Lübnan'da uygulamaya çalışıyor
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 41 bin 825'e yükseldi
CHP’li Belediyede bir akraba skandalı daha! Aile şirketinin yeni üyeleri
Keçiören Belediyesi’nde ilginç tiyatro! CHP’li Başkan kendi imzaladığı zam teklifini reddetti
Bakan Yerlikaya duyurdu! 19 ilde büyük operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te açıklamalarda bulunuyor
CHP Genel Merkezi önünde Ekrem İmamoğlu protestosu
Bakan Memişoğlu'ndan Covid-19 açıklaması: Anormal artış yok
Denetimler hız kesmiyor! Bakan Şimşek açıkladı:
Bakan Mehmet Nuri Ersoy: 22 bin eseri başkanlığımızın arşivine kazandırdık
Hamaney: İsrail'i gerekirse yine vururuz
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Araç kiralarken dikkat! Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı

Araç kiralarken dikkat! Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı

Telefonunu başkasına verenleri ilgilendiren haber! iPhone'a yeni özellik geliyor

Telefonunu başkasına verenleri ilgilendiren haber! iPhone'a yeni özellik geliyor

Balıkesir'de tarihi av! Sahile bir dev çıkarıldı: Görüntülemek için birbirleriyle yarıştılar

Balıkesir'de tarihi av! Sahile bir dev çıkarıldı: Görüntülemek için birbirleriyle yarıştılar

Bitlis'teki tarihi kazı çalışmalarında 6 yeni sanduka bulundu

Bitlis'teki tarihi kazı çalışmalarında 6 yeni sanduka bulundu

WhatsApp'ta dev yenilik: Artık 'gizlice' kullanılabilecek

WhatsApp'ta dev yenilik: Artık 'gizlice' kullanılabilecek