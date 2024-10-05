'Beni oyuna getirdiniz'
Simge Sağın, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi hakkında yöneltilen sorulara "Beni oyuna getirdiniz" diyerek cevap verdi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin attığı gollerden sonra "Aşkın Olayım" şarkısının çalınmasıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Simge Sağın, Kıbrıs'ta konser verdi.
Konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Simge, Icardi hakkında da konuştu.
Icardi, geçtiğimiz günlerde ayrılık aşamasında olduğu Wanda Nara ile barışmıştı.
Konser sonrası muhabirlerle sohbet eden Simge Sağın, "Icardi boşanıyordu barıştı, bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtladı.
Simge Sağın'ın gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklama ise herkesi şaşırttı.
"OYUNA GETİRDİNİZ"
Sağın, “Beni Kıbrıs'ta oyuna getirdiniz, aldık başımıza belayı... Benim Icardi ile alakalı konuşabileceğim hiçbir şey yok, asla da olamaz.
Ayrılıklarıyla ilgili bir şey söylemem, hiçbir fikrim ve alakam yok. Bu konu beni hiç ilgilendirmiyor." dedi.
"BEN HERKES MUTLU OLSUN İSTERİM"
Sağın, sözlerine devam ederek “Ben herkesin mutlu olmasını isterim. Ayrılmasınlar, ayrılıyorlarsa da hayırlısı olsun.” dedi.
Konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Simge, Icardi hakkında da konuştu.
Icardi, geçtiğimiz günlerde ayrılık aşamasında olduğu Wanda Nara ile barışmıştı.
Konser sonrası muhabirlerle sohbet eden Simge Sağın, "Icardi boşanıyordu barıştı, bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtladı.
Simge Sağın'ın gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklama ise herkesi şaşırttı.
"OYUNA GETİRDİNİZ"
Sağın, “Beni Kıbrıs'ta oyuna getirdiniz, aldık başımıza belayı... Benim Icardi ile alakalı konuşabileceğim hiçbir şey yok, asla da olamaz.
Ayrılıklarıyla ilgili bir şey söylemem, hiçbir fikrim ve alakam yok. Bu konu beni hiç ilgilendirmiyor." dedi.
"BEN HERKES MUTLU OLSUN İSTERİM"
Sağın, sözlerine devam ederek “Ben herkesin mutlu olmasını isterim. Ayrılmasınlar, ayrılıyorlarsa da hayırlısı olsun.” dedi.