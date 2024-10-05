'Beni oyuna getirdiniz'

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin attığı gollerden sonra "Aşkın Olayım" şarkısının çalınmasıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Simge Sağın, Kıbrıs'ta konser verdi.Konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Simge, Icardi hakkında da konuştu.Icardi, geçtiğimiz günlerde ayrılık aşamasında olduğu Wanda Nara ile barışmıştı.Konser sonrası muhabirlerle sohbet eden Simge Sağın, "Icardi boşanıyordu barıştı, bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtladı.Simge Sağın'ın gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklama ise herkesi şaşırttı.Sağın, “Beni Kıbrıs'ta oyuna getirdiniz, aldık başımıza belayı... Benim Icardi ile alakalı konuşabileceğim hiçbir şey yok, asla da olamaz.Ayrılıklarıyla ilgili bir şey söylemem, hiçbir fikrim ve alakam yok. Bu konu beni hiç ilgilendirmiyor." dedi.Sağın, sözlerine devam ederek “Ben herkesin mutlu olmasını isterim. Ayrılmasınlar, ayrılıyorlarsa da hayırlısı olsun.” dedi.