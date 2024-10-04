Saçına gelen eleştirilere sitem etti
Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, imaj değişikliği için saçlarını kestirdi. Yeni imajına gelen eleştirilere sitem eden Ayça Ayşin Turan, "Şimdi saçlarım uzadı artık. Ama yine bir duygumu paylaşacakken “kim ne der” perileri çevremi sarıyor. Kovun o memnuniyetsizlik perilerini." ifadelerini kullandı.
Saçlarını kısa kestirmesi ile takipçilerini ikiye bölen Ayça Ayşin Turan gelen eleştirilere cevap verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Ayça Ayşin Turan, dikkat çekti.
Turan, şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 1,5 sene önce çocukluğumdan beri uzun kullandığım saçlarımı kendimde bir değişiklik yapmak adına kısacık kestirmiştim ve çok da sevmiştim. Ama daha o yeni halimin heyecanını yaşayamadan aldığım mesajların çoğu "depresyonda mısın" olmuştu. Ve dahası... Neden? O heyecanla kestirdiğim ve bu halimle nasıl oluyorum merakı, tabiri caizse burnumdan geldiği bir sürece dönüştü.
Şimdi saçlarım uzadı artık. Ama yine bir duygumu paylaşacakken "kim ne der" perileri çevremi sarıyor.
Kovun o memnuniyetsizlik perilerini. Saçınız kısa, uzun, sarı, siyah, yeşil, kahverengi; boyunuz uzun, kısa; hangi renkte hangi şekilde olursanız olun, kendiniz o halinizden memnunsanız kimseye kulak asmayın. Başkalarına göre yaşamayın... Sen sen ol, kendin ol, zaten öyle özel ve güzelsin."
Turan, şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 1,5 sene önce çocukluğumdan beri uzun kullandığım saçlarımı kendimde bir değişiklik yapmak adına kısacık kestirmiştim ve çok da sevmiştim. Ama daha o yeni halimin heyecanını yaşayamadan aldığım mesajların çoğu "depresyonda mısın" olmuştu. Ve dahası... Neden? O heyecanla kestirdiğim ve bu halimle nasıl oluyorum merakı, tabiri caizse burnumdan geldiği bir sürece dönüştü.
Şimdi saçlarım uzadı artık. Ama yine bir duygumu paylaşacakken "kim ne der" perileri çevremi sarıyor.
Kovun o memnuniyetsizlik perilerini. Saçınız kısa, uzun, sarı, siyah, yeşil, kahverengi; boyunuz uzun, kısa; hangi renkte hangi şekilde olursanız olun, kendiniz o halinizden memnunsanız kimseye kulak asmayın. Başkalarına göre yaşamayın... Sen sen ol, kendin ol, zaten öyle özel ve güzelsin."