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Poyraz Karayel'in Sinan'ı görenleri şaşırttı!

2015-2017 yılları arasında Kanal D’de yayınlanan “Poyraz Karayel” dizisindeki ‘Sinan’ rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Ata Berk Mutlu 19 yaşında. Kanal D'nin Youtube kanalına konuk olan Ata Berk Mutlu'nun son hali görenleri şaşırttı.

Ekleme: 4.10.2024 - 12:29 Güncelleme: 4.10.2024 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Ata Berk Mutlu Kanal D'nin Youtube kanalıan konuk oldu. Burada açıklamalar yapan Ata Berk Mutlu, "Poyraz Karayel benim şu zamana kadar yaptığım en iyi projelerden bir tanesi. Benim için çok büyük önem taşıyor. Bana araba çarptığı bir sahne vardı, ikinci sezonda ya da üçüncü sezonda olması lazım. Onu çekerken o kadar korkutucu olmasa da izlerken baya bir korkmuştum." dedi.

Poyraz Karayel'in Sinan'ı görenleri şaşırttı!

'Teknolojinin bu kadar ileri gitmemesi gerektiğini düşünüyorum' diyen Ata Berk Mutlu, "Hayatımızı yeterince kolaylaştırdığını düşünüyorum, durmalılar" ifadelerini kullandı.

Kanal D'nin Youtube hesabından paylaşılan video sosyal medyanın gündemine oturdu. Mutlu'nun son haline ''Yıllar ne çabuk geçiyor'' ve ''Hangi ara bu kadar büyüdü?'' yorumları yapıldı.

Poyraz Karayel'in Sinan'ı görenleri şaşırttı!
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