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Ferdi Tayfur'a kötü haber! Gözaltına alındı

Şarkıcı Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın, ihbar üzerine ofisinde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ele geçirilmesi sonucu gözaltına alındı.

Ferdi Tayfur'a kötü haber! Gözaltına alındı
Ekleme: 4.10.2024 - 12:02 Güncelleme: 4.10.2024 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 Eylül Pazartesi günü gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Merkez Mahallesi'nde bulunan bir ofise giren polis ekipleri, burada bir süre arama yaptı. Aramada 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ferdi Tayfur'a kötü haber! Gözaltına alındı
Ferdi Tayfur'a kötü haber! Gözaltına alındı

SERBEST BIRAKILDI

Aramaların ardından ofiste bulunan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın (29) gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan ve adli işlem yapılan Aydın, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ferdi Tayfur'a kötü haber! Gözaltına alındı

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