Evini görenler gözlerine inanamadı

Evinin kapılarını ilk kez yabancı bir dergi için açan Serenay Sarıkaya, evini kendisi için bir sığınak olarak tanımladı.

Aile dizisinde dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını açtı.Bir süredir şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemde olan Sarıkaya, yabancı bir derginin ekibini evinde ağırladı ve birbirinden özel pozlar verdi.Çekim sırasında kendisine dair özel detayları da paylaşan Sarıkaya, evini çok sevdiğini ve evde zaman geçirmekten hoşlandığını söyledi.Serenay Sarıkaya'nın, İstanbul Boğazı'nın Avrupa Yakası'daki sahile kıyısı olan bir semtte bulunan, sığınağı olarak tanımladığı çatı katı dairesiyle ilgili; "Evim benim kabuğum ve kabuğumdayken kendimi güvende hissediyorum" dedi.Serenay Sarıkaya'nın yatak odasının tavanındaki ayna da dikkat çekti. Sarıkaya'nın evinin tuvaleti de boydan boya aynalarla kaplı.