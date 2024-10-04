15 yıl sonra gelen itiraf!

Cansu Dere ve Kenan İmirzalioğlu'nun başrolleri paylaştığı, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan Ezel dizisi gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle bir döneme damga vurdu.ROLÜ NASIL ALDI?Diziye adını veren 'Ezel' rolüne nasıl seçildiğini anlatan yıldız 'Aslında o dönemde ben askerdeydim. İletişime geçiyorlar. Fakat benim askerde olduğumu öğreniyorlar. ‘O zaman ne olacak bir sene bekleyemeyiz, bari başka bir oyuncuyla yola devam edelim' diyorlar' dedi.İmirzalıoğlu sözlerine şöyle devam etti:'Fakat içlerine sinmiyor sonra tekrar beni beklemeye karar veriyorlar. Ben askerden geliyorum. O sırada bir arkadaşım bana söylemişti ‘İlla oku bu projeyi çok enteresan' diye. Sonra senaryoyu okudum, gerçekten çok etkilendim. Çok beğendim.'Dizide Ezel'i en çok üzen ihanetin Kerpeten Ali'den geldiğini söyleyen İmirzalıoğlu, 'En çok Kertepen Ali'nin ihaneti onu üzdü. Kertepen sokaktaki kavgayı, dürüstlüğü, alın terini öğrettiği ağabeyi. O ağabeyinin öğrettiklerinden tamamen sapıp kardeşini satıyor olması onun için çok ağır' ifadelerini kullandı.EN ÇOK ETKİLENDİĞİ SAHNEEzel'in annesi Meliha ve Ezel sahnesinin en etkilendiği sahnelerden biri olduğunu belirten ünlü oyuncu 'Ben o bölümü okuduğum zaman gerçekten çok etkilenmiştim. Cepten yüzük çıkınca Meliha bir taraftan ağlıyor, ben de diğer taraftan ağlıyordum' dedi.Ay Yapım imzalı, Kerem Deren ve Pınar Bulut'un yazdığı, Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini üstlendiği Ezel; Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Haluk Bilginer ve Tuncel Kurtiz'in hafızalara kazınan performanslarıyla büyük ilgi uyandırmıştı.Latin Amerika ülkelerine satılan ilk Türk dizisi olan ve 150 ülkeye satılan dizi, 2010 yılında C21 Format Ödülleri'nde “En İyi Senaryo Formatı” ödülünü de kazanmıştı.