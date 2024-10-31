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Ünlü oyuncuya özel karşılama

Amerika’dan dönen Serenay Sarıkaya’yı ilk kez Söylemezsem Olmaz ekibi karşıladı. Gergin tavırlarıyla dikkat çeken Sarıkaya muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Haberin detayları Söylemezsem Olmaz’da.

Ekleme: 31.10.2024 - 12:26 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:51 / Editör: Ozge Selin
Amerika'dan dönen Serenay Sarıkaya'yı ilk kez Söylemezsem Olmaz ekibi karşıladı. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Serenay Sarıkaya'ya magazincilerimizin yorumları dikkat çekti...

Hande Sarıoğlu” Bir tek geceyle alakalı yorumda bulunmuş. Bizim muhabirimizde sabahın körümde saatlerce beklemiş emek vermiş buna karşılık vermesi gerekiyordu. Muhabirimizin sorularına gülüp geçmeseydin. Bir düğüne giderken bile ünlüler kim var diye takla atıyor. Organizasyon, ikisini yan yana getirmeseydiniz.

Didem Delen” Bir de zaten bu organizasyonları konuşmak için yapmıyor musunuz? Siz sosyal medya magazincilerine mi oynuyorsunuz? Tabi ki televizyonlara konuşacaksınız. Serenay'ın önceki pozitifliği gitmiş yerine alaycı üslupta bir Serenay gelmiş. Bu bir tehlikedir. Sonra ararsınız muhabirleri buradayım diye ama kimse gelmez. Hiç yanlış bir soru da sorulmamış buna bile tenezzül etmiyor. Yarın ne olacağı hiç belli olmaz. Serenay Kerem onlaydı sonra Handeyleydi ister istemez aynı mekanda olmak istemezler ama denk gelmişler.


Ünlü oyuncuya özel karşılama

Bilal Özcan ”Yurtdışında kim mikrofon uzatır bunlara? Eller cepte ağzında bir sakız eksik. Serenay Sarıkaya'nın ayakları yerden kesilmiş bir o kalmıştı böyle olmayan. Havalandığının resmi bu. Şu da olabilir biz burada dün konuştuk acaba Hande Erçel'le aşk yaşaması rahatsız mı etti? Kerem Bürsin'i konuştunuz mu diye Mustafa sorardı. Yol yorgunu falan da değil. Bunlar business'da yatarak geliyorlar. Serenay Hakan'a uzanır mı samimi olurlar mı diye çekindi Hande. Kerem Bürsin'i geçin o eski aşkı. Hakan Sabancı korkusundan dolayı Hande Erçel geri çekildi biraz Serenay'a karşı

Pınar Eliçe ”Bu mudur yani böyle mi olmalı ben insanları anlamıyorum. Yurtdışına gidiyorsunuz orada ki basın mensuplarına konuşmak için kendinizi yırtıyorsunuz. Havaalanına gelince soru sormaya muhabir geliyor sırtını dönüyorsun nedir bu? Ben bu dönemdeki oyuncuları anlamakta zorlanıyorum canları isteyince gazetecilerin peşinden koşuyorlar istemeyince sırtlarını dönüyorlar. Orada bir dur nereye kaçıyorsun bir dur sadece muhabirin görevi soru sormak sen sadece dur yanıt vermesen de dur. Hande de Serenay ile yan yana gelmesinin bir rahatsızlığı vardı. Serenay belli etmiyordu ama o belli ediyordu. Herkes herkesle akraba olmuş.
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