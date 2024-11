Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl?

Yeşilçam filmlerinde can verdiği 'kötü adam' karakterleriyle tanınan ünlü oyuncu Nuri Alço sağlık sorunlarıyla uğraşmaya devam ediyor. Beyin kanaması​ geçiren ve kalp pili takılan Alço'nun yeni bir sağlık problemi ile mücadele ettiği açıklandı.Kalp pili nedeniyle operasyonun 'riskli' olduğu belirtilen usta oyuncu bağırsak yapışması nedeniyle bir operasyon geçirdi.Usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin eşi Burcu Alço sosyal medya hesabından; 'Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti çok. Şu an yoğun bakımda. Kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyi. Detaylar dilimin varamayacağı kadar sıkıntılıydı. Rabbim bizlere bağışladı' açıklamasında bulundu.73 yaşındaki Nuri Alço, beyin kanaması geçirmiş ve eşi Burcu Alço tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Alço'nun bu sırada kalbinde de sorun olduğu anlaşılmıştı. Ardından ameliyata alınan ünlü oyuncuya kalp pili takılmıştı.