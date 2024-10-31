  • USD: 34,18 - 34,24
  • EURO: 37,12 - 37,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl?

Bir süredir sağlık problemleriyle boğuşan usta sanatçı Nuri Alço ameliyat oldu. Yoğun bakıma alınan usta sanatçıyla ilgili eşi Burcu Alço'dan açıklama geldi.

Ekleme: 31.10.2024 - 10:09 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Yeşilçam filmlerinde can verdiği 'kötü adam' karakterleriyle tanınan ünlü oyuncu Nuri Alço sağlık sorunlarıyla uğraşmaya devam ediyor. Beyin kanaması​ geçiren ve kalp pili takılan Alço'nun yeni bir sağlık problemi ile mücadele ettiği açıklandı.

Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl?

'BAĞIRSAK YAPIŞMASI'

Kalp pili nedeniyle operasyonun 'riskli' olduğu belirtilen usta oyuncu bağırsak yapışması nedeniyle bir operasyon geçirdi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin eşi Burcu Alço sosyal medya hesabından; 'Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti çok. Şu an yoğun bakımda. Kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyi. Detaylar dilimin varamayacağı kadar sıkıntılıydı. Rabbim bizlere bağışladı' açıklamasında bulundu.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

73 yaşındaki Nuri Alço, beyin kanaması geçirmiş ve eşi Burcu Alço tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Alço'nun bu sırada kalbinde de sorun olduğu anlaşılmıştı. Ardından ameliyata alınan ünlü oyuncuya kalp pili takılmıştı.

Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Bakan Şimşek: Sürdürülebilir cari denge hedefimizde önemli mesafe katettik
Marmara Denizi açıklarında gemi yangını: İki denizci hayatını kaybetti
Dışişleri'nden Avrupa Birliği'nin Türkiye raporuna sert tepki
Cinsel saldırıdan cezası kesinleşen İYİ Partili belediye başkanı gözaltına alındı
İzmir'de toplu ulaşıma zam geldi
Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması: Olumlu adımlar atılabileceğini görüyoruz
Paralar konsere, cadde ve sokaklar çöplüğe! Kartal ve Maltepe'de çöp manzaraları
O ürünü kullananlar dikkat: Bakanlık acil toplatılma kararı verdi!
Görüntüler ortaya çıktı! İşte Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anlar
Togg zirveyi kimseye kaptırmadı! Elektrikli araç pazarının lideri oldu
ABD diken üstünde! Seçimler karakolda bitebilir
Togg'dan heyecanlandıran paylaşım
Son bir haftada 198 terörist etkisiz hale getirildi
CHP İzmir'de yine kavga! CHP Bornova ve Bayraklı İlçe Başkanları...
ABD medyası açık tarih verdi: İran İsrail’e ne zaman saldıracak? Ateşkes şartları belli oldu!
TBMM'de yargı düzenlemeleri ele alınıyor: 9.Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Mansur Yavaş'tan dikkat çeken Esenyurt tutumu! Zorunlu açıklama geldi
Trump: Benim yönetimimde Orta Doğu’da tekrar barış sağlanacak
Yasaklı füze denemesi! En uzun mesafe ve süre rekoru! Peş peşe açıklamalar
Whatsapp bakın neyle karşınıza geliyor! Test aşamasında...

Whatsapp bakın neyle karşınıza geliyor! Test aşamasında...

Instagram'dan kullanıcıları kızdıracak yeni hamle! O kullanıcılar bu durumdan etkilenecek

Instagram'dan kullanıcıları kızdıracak yeni hamle! O kullanıcılar bu durumdan etkilenecek

Uzmanlardan İzmir için korkutan uyarı: '7 ve üzeri büyüklükte deprem…'

Uzmanlardan İzmir için korkutan uyarı: '7 ve üzeri büyüklükte deprem…'

Zehirli balık hastanelik etti! 'Çok değişik bir acı hissetmeye başladım'

Zehirli balık hastanelik etti! 'Çok değişik bir acı hissetmeye başladım'

e-Devlet'ini kontrol etti, hayatının şokunu yaşadı

e-Devlet'ini kontrol etti, hayatının şokunu yaşadı

Sadece Tunceli'de yetişiyor! Nesli tükenme tehlikesi altında

Sadece Tunceli'de yetişiyor! Nesli tükenme tehlikesi altında