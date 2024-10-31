Hande Ataizi evliliği hakkında konuştu

Hande Ataizi 2004 yılında Avukat Ahmet Pekin'in oğlu Fethi Pekin ile nikah masasına oturmuştu.Çift, evlilikten bir gün sonra boşanma kararı almıştı. Hande Ataizi, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu ve özel hayatıyla ilgili merak edilen konularda itiraflarda bulundu.Ahmet Mümtaz Taylan, Ataizi'ye '1 günde bir evlilik sözleşmesi yapıp ayrılmışsınız?' diye sordu. Ünlü oyuncu ise yıllar sonra şaşırtan itiraflarda bulundu.Ataizi şu ifadeleri kullandı:Evet, ama evlilik sözleşmesiyle alakası yoktu, onu benim annem önermişti zaten de... O evlilik olayı inada binmişti, karşı taraf istemiyordu, o evliliği yaptım demek için o evliliği yerine getirdim. Normal şartlarda benim mutlu olabileceğim bir ilişki değildi. Bir gün olması kayıp olmadı, belki 1 güne kayıp olmuştur.Hande Ataizi, yıllar önce Kanal D ekranlarında yayınlanan programda ise bu evliliği hakkında ilk kez konuşmuştu. Ünlü isim, 'Annem ilk eşimle evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmamızı önerdi. Eski eşim ben evleneceğim kadına böyle bir şey yaptırmam' dedi, ben de çok sevindim. Ama evleneceğim gün önüme evlilik sözleşmesi koydular. Sözleşmeye göre boşadıktan sonra dahi evde oturma iznim yoktu, kabul etmedim. Gergin bir ortamda nikah kıyıldı ve aynı gece boşanmaya karar verdim. Bir günlük evlilik olmak durumunda kaldı' ifadelerini kullanmıştı.