  • USD: 34,18 - 34,24
  • EURO: 37,12 - 37,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hande Ataizi evliliği hakkında konuştu

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, yıllar önce Fethi Pekin ile evlenmiş fakat bir gün sonra çift balayı yerine adliyeye gitmişti. Ataizi, Ahmet Mümtaz Taylan’ın programına konuk olarak katıldı ve konuyla ilgili itiraflarda bulundu.

Ekleme: 31.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
Hande Ataizi 2004 yılında Avukat Ahmet Pekin'in oğlu Fethi Pekin ile nikah masasına oturmuştu.

Çift, evlilikten bir gün sonra boşanma kararı almıştı. Hande Ataizi, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu ve özel hayatıyla ilgili merak edilen konularda itiraflarda bulundu.

"KARŞI TARAF İSTEMİYORDU"

Ahmet Mümtaz Taylan, Ataizi'ye '1 günde bir evlilik sözleşmesi yapıp ayrılmışsınız?' diye sordu. Ünlü oyuncu ise yıllar sonra şaşırtan itiraflarda bulundu.

Ataizi şu ifadeleri kullandı:

Evet, ama evlilik sözleşmesiyle alakası yoktu, onu benim annem önermişti zaten de... O evlilik olayı inada binmişti, karşı taraf istemiyordu, o evliliği yaptım demek için o evliliği yerine getirdim. Normal şartlarda benim mutlu olabileceğim bir ilişki değildi. Bir gün olması kayıp olmadı, belki 1 güne kayıp olmuştur.

2018 YILINDA DA AÇIKLAMIŞTI

Hande Ataizi, yıllar önce Kanal D ekranlarında yayınlanan programda ise bu evliliği hakkında ilk kez konuşmuştu. Ünlü isim, 'Annem ilk eşimle evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmamızı önerdi. Eski eşim ben evleneceğim kadına böyle bir şey yaptırmam' dedi, ben de çok sevindim. Ama evleneceğim gün önüme evlilik sözleşmesi koydular. Sözleşmeye göre boşadıktan sonra dahi evde oturma iznim yoktu, kabul etmedim. Gergin bir ortamda nikah kıyıldı ve aynı gece boşanmaya karar verdim. Bir günlük evlilik olmak durumunda kaldı' ifadelerini kullanmıştı.

Hande Ataizi evliliği hakkında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Bakan Şimşek: Sürdürülebilir cari denge hedefimizde önemli mesafe katettik
Marmara Denizi açıklarında gemi yangını: İki denizci hayatını kaybetti
Dışişleri'nden Avrupa Birliği'nin Türkiye raporuna sert tepki
Cinsel saldırıdan cezası kesinleşen İYİ Partili belediye başkanı gözaltına alındı
İzmir'de toplu ulaşıma zam geldi
Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması: Olumlu adımlar atılabileceğini görüyoruz
Paralar konsere, cadde ve sokaklar çöplüğe! Kartal ve Maltepe'de çöp manzaraları
O ürünü kullananlar dikkat: Bakanlık acil toplatılma kararı verdi!
Görüntüler ortaya çıktı! İşte Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anlar
Togg zirveyi kimseye kaptırmadı! Elektrikli araç pazarının lideri oldu
ABD diken üstünde! Seçimler karakolda bitebilir
Togg'dan heyecanlandıran paylaşım
Son bir haftada 198 terörist etkisiz hale getirildi
CHP İzmir'de yine kavga! CHP Bornova ve Bayraklı İlçe Başkanları...
ABD medyası açık tarih verdi: İran İsrail’e ne zaman saldıracak? Ateşkes şartları belli oldu!
TBMM'de yargı düzenlemeleri ele alınıyor: 9.Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Mansur Yavaş'tan dikkat çeken Esenyurt tutumu! Zorunlu açıklama geldi
Trump: Benim yönetimimde Orta Doğu’da tekrar barış sağlanacak
Yasaklı füze denemesi! En uzun mesafe ve süre rekoru! Peş peşe açıklamalar
Whatsapp bakın neyle karşınıza geliyor! Test aşamasında...

Whatsapp bakın neyle karşınıza geliyor! Test aşamasında...

Instagram'dan kullanıcıları kızdıracak yeni hamle! O kullanıcılar bu durumdan etkilenecek

Instagram'dan kullanıcıları kızdıracak yeni hamle! O kullanıcılar bu durumdan etkilenecek

Uzmanlardan İzmir için korkutan uyarı: '7 ve üzeri büyüklükte deprem…'

Uzmanlardan İzmir için korkutan uyarı: '7 ve üzeri büyüklükte deprem…'

Zehirli balık hastanelik etti! 'Çok değişik bir acı hissetmeye başladım'

Zehirli balık hastanelik etti! 'Çok değişik bir acı hissetmeye başladım'

e-Devlet'ini kontrol etti, hayatının şokunu yaşadı

e-Devlet'ini kontrol etti, hayatının şokunu yaşadı

Sadece Tunceli'de yetişiyor! Nesli tükenme tehlikesi altında

Sadece Tunceli'de yetişiyor! Nesli tükenme tehlikesi altında