Fatih Ürek ve Demet Akalın Barışacak mı?

Dün Söylemezsem Olmaz yayınına bağlanan Fatih Ürek zeytin dalı uzattı. Bugün yayınımıza bağlanan Demet Akalın'dan önemli açıklamalarda bulundu.İşte açıklama ve değerli magazincilerimizin yorumları:Demet Akalın ”Bilal abi beni nasıl güzel tanıyor. Enerjiniz çok güzel her sabah sizi izliyorum. Artık çok fazla böyle kırılmıyorum. Fatih 18 yaşından beri dostumdu. Bu hırslarını yalnız olmasına veriyorum. İnsanın ailesi olduğu zaman o kadar farklı bakıyor ki. Ben o günde söyledim ben artık kimseyle küs kalmak istemiyorum. Dün Fatih’i dinledim maydanoz ne alaka sever o sinir bozmaları. Hiç aklıma gelmiyor. Fatih’e laf sokayım. İyi olsun kendisi, para kazansın. Ben bu yaz daha az çalıştım daha az şey yaptım çıkıp “Demet Akalın kaldı mı” denmez yani ayıp. 10 sene önceli hırsım asla yok. Bende dedim ki beni özlemiş dedim ama olmaz yani böyle laflar. Artık 52 yaşındayız da o yüzden bak Seda Sayan aradı beni Hira’nın elleri kırıldığında yeniler nerde duracağını biliyor, eskiler böyle söyleyince biraz insan kırılıyor. Biz yine Fatihle oturur konuşuruz. Kısmet işte bakalım.Hande Sarıoğlu ”Biz Demet Akalın’ın Fatih Ürek’e cevap vermesini bekliyoruz. Fatih arasın hemen Demet’i biz birbirimizi yanlış anladık diyeceksin. 4 senelik küslük inşallah Söylemezsem Olmaz sayesinde bitecek.Didem Delen ”Çok eski dostun olunca o yüzden de insan en yakınına daha çok kırılır ya bir de üçüncü kişiden duyunca hiç konduramıyorsun. Bu anlamda Demet’i anlayabiliyorum. O ortak dostları ondan ona laf taşıyor. Gerçekten bu dostun benimle ilgili bunu söylemiş midir? diye inanıyorsan kalpten sevmemişsindir. Ben barışacaklarımı düşünüyorum. Fatih Ürek’te hırs var ama onu görüyorum.Bilal Özcan ‘’Barışacaklarına inanmıyorum. 20 yıl önce arkadaşlıkları başladığında Fatih gerideydi 16 sene boyunca hep Demet ilerideydi. Demet hakimdi. Şimdi Fatih iyi bir yere geldi bizle konuşurken de ben eski Fatih değilim mesajını veriyor. Biraz daha samimi konuşsaydı Demet yayına bağlanırdı. Demet Akalın mı kaldı artık dedi. Fatih Ürek’ten o cümleyi duyduğunda ne hissettin Demet Akalın mı kaldı dediğinde? Barışırsın yani öyle mi? Bağlandığı zamanda Fatih Ürek’in böyle söylemesinin de eski Fatih’in olmadığını gösteriyor. Olabildiğinde kibar konuşmaya çalışsa da Fatih kendi tırnaklarıyla kendini yukarı çıkardı ben artık oldum diyor. Eski Fatih olsaydı Demet aramasaydı çok üzülürdü barışmak isterdi onunla. Demet’te bunları hissettiği için hayatı boyunca Fatih özür dilemezse barışacağını düşünüyorum. Demet Akalın’ın ne güzel kalbi var.Pınar Eliçe “Şimdi hepimizin hayatında kırıldığı üzüldüğü şeyler oluyor. Bence en önemli şey bu hayatta dil yarasıdır. Dil yarası çok önemlidir benim için. Bence zaten Fatih dün yayınımızda bir zeytin dalı uzattı. Bence Demet’in yapması gereken de elini uzatmasıdır. Olsun onlar eski dost orta yolu bulurlar. Olması gereken bu ya .Ben eski dostların bu hale gelmesine çok üzülüyorum.