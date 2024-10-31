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Dünyaca ünlü oyuncu, İstanbul'da!

Leon: The Professional filminde canlandırdığı Mathilda karakteri ile dünyaca ünlü bir isme kavuşan Natalie Portman, İstanbul'da.

Ekleme: 31.10.2024 - 10:03 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Thor, Bağlanmak Yok, Boleyn Kızı, Benim Aşk Pastam, Yıldız Savaşları ve V for Vendetta gibi yapımlarla tanınan Natalie Portman, Türkiye'de!

43 yaşındaki oyuncunun İstanbul'u ziyaret ettiği anlar sosyal medya paylaşıldı

Dünyaca ünlü oyuncu, İstanbul'da!

KIZ KULESİ'Nİ DE GÖRDÜ

Jared Leto'nun ardından İstanbul sokakları bir dünyaca ünlü yıldızı daha ağırladı. Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman Kız Kulesi'ne gitti.

ALDATILDI

42 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz yaz kendisini aldattığı iddia edilen kocası Benjamin Millepied'den sessiz sedasız boşanmıştı. 2 ay önce boşandığı kocası Millepied, Portman'ı 25 yaşında bir kadınla aldatmıştı. Bunun üzerine jet hızıyla boşanma davası açan güzel oyuncu anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Dünyaca ünlü oyuncu, İstanbul'da!

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