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Can Yaman'a bardak mı fırlattı?

Aslı Turanlı'nın Can Yaman'a katıldıkları bir davette bardak fırlattığı öne sürülmüştü. Konu hakkında soru alan Aslı Turanlı, Can Yaman iddialarıyla ilgili sorulara cevap verdi.

Ekleme: 31.10.2024 - 10:54 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
Cannes Film Festivali'ne katılan Aslı Turanlı ile Can Yaman hakkında, şaşırtan bir iddia ortaya atılmış ve Aslı Turanlı'nın, bulundukları davette Can Yaman'a bardak fırlattığı söylenmişti. Olay sonrası sessizliğini bozan Aslı Turanlı da açıklamasında, "Can Yaman'a bardak fırlattı şeklinde medyaya yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmek isterim. Can ile tesadüfen karşılaştığım partide ayaküstü sohbet ederken elimden bardak yere düştü... O sırada bu olaya tanık olanlar olmuş ve bardak fırlatmışım gibi algılamış maalesef..." ifadelerine yer vermişti.

Can Yaman'a bardak mı fırlattı?

2. Sayfa'da yer alan habere göre; Aslı Turanlı'ya bu konu soruldu. Ünlü oyuncu, "Ben konuştum konuşacağımı, gerçekten hiç gerek yok. Hiç bu konularla da anılmak istemiyorum, çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Can Yaman'a bardak mı fırlattı?
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