Ünlü şarkıcı bakın ne satın aldı!

Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe STA SHIPYARD'tan 12 metre fiber tekne aldı. Eliçe teknenin fiyatını sır gibi sakladı.Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe tekne sahibi oldu. 12 metre fiber tekne alan sanatçı teknesinin fiyatını sır gibi saklarken, açıklama yaptı.Eliçe, "En büyük hayalim tekne sahibi olmaktı. Süleyman Atahan bey benim için özel tasarladı. Türkiye'nin en hızlı teknesine sahibim. Artık tüm yazı Bodrum koylarında teknemde sevdiklerimle ve ailemle geçireceğim" dedi.