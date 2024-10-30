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Sahne tarzı gündem oldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Ece Seçkin sahne aldı. Ünlü isim, kostümü ile sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı

Ekleme: 30.10.2024 - 11:16 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ülkemizin her yerinde coşkuyla kutlandı.

Belediyelerin düzenlediği konserlerde ünlü isimler sahneye çıktı.

29 Ekim kutlamaları için meydanlarda yerini alan ünlü isimlerden biri de ünlü şarkıcı Ece Seçkin oldu. Seçkin, Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ece Seçkin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserindeki kostümü ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Konser öncesi arkası dönük bir paylaşım yapan ünlü ismin bu karesine kısa sürede yorum yağdı.

6284

Seçkin, mini ışıltılı elbisesi ile dikkat çekerken ünlü ismin elbisesinin arkasındaki rakamlar ile 6284 nolu Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine dair yasaya vurgu yapması takdir edildi.

Sahne tarzı gündem oldu

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