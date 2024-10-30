Fatih Ürek'ten çok konuşulacak çıkış! Demet Akalın...

Beyaz TV'de Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen; Didem Delen, Bilal Özcan ve Pınar Eliçe'nin yorumladığı sevilen magazin programı 'Söylemezsem Olmaz' yine yeniden gündemi belirledi.

Fatih Ürek, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:



”Aman Demet Akalın mı kaldı? PR yapacağım ben, 4 senedir görüşmüyorum kendisiyle. Ben sadece aşkların maydanoz olduğunu söyledim, kimseyle küs değilim.” Aşk nedir?” dediler, maydanoz dedim. Bazen gıcık yapıyor boğaza takılıyor aşk da böyle bir şey değil mi sizce? Çok başarılı, çok güzel bir kadın. Ben onun şarkılarıyla sahneye çıktım. Bir yanlış anlaşılma sonucunda inadı yüzünden “İnsanları belden aşağı vurmaya çalıştı, evladıma beddua etti.” dedi fakat öyle bir şey yok.



Ona selamın aleyküm, aleyküm selam dedim, o benden sana selam da yok dedi. Böyle şeyleri artık konuşmamak gerekiyor dünyanın hali ortada. Birbirimiz ile kavga etmenin birbirimize laf atmanın ne anlamı var bundan sonra. Hiçbir zaman kimse ile polemiğe girmek istemedim, kendi içimde yaşadım hep. Başkaları açtı bizim aramızı. Lüzumsuz zavallı insanlar yaptı bunları. Ben kimse ile görüşmüyorum herkes ile kestim görüşmeyi.



Yanımda kimseyi istemiyorum 2-3 tane dostum var o kadar. Biz çok eski arkadaştık, ben Demet’i 16-17 yaşından beri tanıyorum baya bir zamanımız geçti fakat zaman geçiyor, yaş geçiyor. Biraz dünyaya farklı bakmak gerekiyor. Bildiği halde o insanların gazına gelmemesi gerekiyordu. Hira düşmüş, geçmiş olsun kendisine çok üzücü bir şey. Bir çocuğa nasıl beddua edilir nasıl kötü düşünülür? Yorgunluk ve stresten dolayı zona geçirdim şimdi iyiyim."





Fatih Ürek'in bu açıklamalarına Hande Sarıoğlu, Didem Delen, Pınar Eliçe ve Bilal Özcan'da şu ifadeleri ekledi:



Hande Sarıoğlu:



Fatih Ürek, acaba barışmak için mi bir zeytin dalı attınız? Demet Akalın Metin Aral’ın cenazesinde kimseyle küs gitmek istemiyorum lafı etmişti. Ben tekrardan ikisinin barışacağını düşünüyorum. Tartışmalar her seferinde olabilir ama bir şekilde, ölümlü dünya.

Didem Delen:



Burada Hira söz konusu. Demet haklı, o kendi kendine küser barışır. Ama kimse Fatih ile Demet’i bir araya getirmiyor, yakınlarınızı bir gözden geçirin.



Bilal Özcan:



”Neden Demet cevap versin diye bekliyorsunuz ki Demet boş bir insan mı? Fatih Ürek, Demet Akalın’dan PR yapmaya çalışıyor.



Pınar Eliçe:



"Onlar tabii ki eski dostlar, eski arkadaşlar böyle şeyler olabilir. Demet de beni takipten çıkartmış arayacağım soracağım neden çıkmış. Fatih, Demet ile alakalı hiçbir polemiğe girmedi. Ben açıkçası Fatih’i de yıllardır tanırım Demet’i de tanırım o aralarındaki kötü insanları çıkartmaları lazım.





