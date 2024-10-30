Eski sevgililer aynı sahnede! Sosyal medyada gündem oldu

New York’taki Türk gecesine Türk yıldızlar damga vurdu.

Kerem Bürsin’in eski sevgilileri aynı sahneye çıktı. Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya’nın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada gündem olan bu görüntüler sonrası Söylemezsem Olmaz ekibi açıklamalarda bulundu.



Açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:



Hande Sarıoğlu:



Bu geceye katılım gösterirken bir davet parası da vermeniz gerekiyor. Seçkin cemiyetten olmanız gerekiyor. Serenay Sarıkaya nereye adım atsa olay oluyor. Burada organizasyonu gerçekleştirirken Kerem Bürsin’in eski sevgilileri. Ben eski sevgilimin eski sevgiliyse yan yana gelmem.

Didem Delen:



"Hande ne yaparsa yapsın torpile çekilecek. Oyunculuğu tartışmaya açıkta dünyaca ünlü markalar Hande’yi davet ediyorlar. Acayip sevilen bir isim. İlişkisi yüzünden davet edileceğine inanmıyorum. Serenay’ da ki aura ve özgüven Hande’de yok. Serenay’da etki altına alan bir marjinal hava var. Çok özensiz bir kıyafet oraya uygun olmayan bir kıyafet. Ama Serenay Hande’yi sollamış. Çok farklı kadınlar. Serenay’ın aurası o kadar iyi ki çuval bile giyse kurtaracak gibime geliyor.



Bilal Özcan:



Televizyon dünyasını en iyi tanıtan ünlülere ödül verildi. Meryem Uzerli de gidebilirdi Halit Ergenç Muhteşem Yüzyıl için gitti Meryem de gidebilirdi. Hande Erçel’in de orda olma sebebi Hakan Sabancı’ nın kuzeni Suzan Sabancı’dır. Bu iş evliliğe gider arkadaşlar bu iş buraya geldiyse evliliğe gider. Kore’ye gitti göğüslerindeki dekolte ile konuşuldu, buraya geliyor altındaki dekolte ile eleştiriyoruz. Devrimcilik mi bu anlamadım. Hande Erçel’in yerine neden Kıvanç Tatlıtuğ’yu çağırmadınız neden Beren Saat’i çağırmadınız “Aşk-ı Memnu” dünyaya yaydılar neden onlar yok.

Pınar Eliçe:



Ben Serenay’ın kıyafetini korkunç buldum. Sanki buz pateni, sirk kıyafeti gibi. Hande Erçel’in davranışlarının daha amatörce, tedirgin olduğunu düşünüyorum. Veya Serenay ile yan yana gelmekten rahatsız oldu, çünkü ikiside Kerem Bürsin ile birlikte olmuştu. Ama bu konumda ben Halit Ergenç’i tebrik ediyorum çok iyi yönetti durumu. Hande’nin zarafeti karşısında Serenay sönük kalmış. Her ne kadar Handeyle Serenay yan yana gelse de hiçbir diyalog yok.