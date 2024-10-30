Ayça Ayşin Turan dünyaca ünlü markanın yüzü oldu

Başarılı oyuncu, zarafeti ve doğal güzelliğiyle markanın yenilikçi ve kaliteli tasarımlarını tanıtmak üzere Paulmark ile iş birliği yapıyor."Ben Paulmark’tayım Ya Sen" mottosuyla hayata geçirilen kampanya, Paulmark’ın geniş ürün yelpazesini ve farklı tarzlara hitap eden koleksiyonlarını ön plana çıkarıyor. Ayça Ayşin Turan’ın enerjisi ve tarzı, markanın sofistike çizgileriyle mükemmel bir uyum yakalayarak kampanyayı dikkat çekici hale getiriyor. Yurt içinde ve yurt dışında toplam 150’den fazla mağazası bulunan Paulmark, moda severlere sunduğu yeni kreasyonlarıyla büyük beğeni topluyor.Paulmark Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kayatürk, kampanyaya dair yaptığı açıklamada, "Ayça Ayşin Turan ile uzun vadeli bir iş birliğine imza attık. Kendisi ile markamızı dünya çapında daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz" diyerek, bu güçlü ortaklığın gelecekteki başarılara da kapı aralayacağını belirtti.Paulmark’ın yeni koleksiyonları, modern çizgileri ve yenilikçi tasarımlarıyla modaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ayça Ayşin Turan’ın marka yüzü olarak yer aldığı kampanya, Paulmark’ın kalitesini ve zarafetini dünya çapında moda severlerle buluşturmayı amaçlıyor.