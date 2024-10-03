Yusuf Güney tarih verdi!

Maymun çiçeği virüsü için aylar önce uyarılarda bulunduğu ortaya çıkan şarkıcı Yusuf Güney, insanların uzaylılarla tanışacağı tarihi açıkladı.

Tüm dünyayı korkutan maymun çiçeği virüsünü aylar önce bilen Yusuf Güney, yeni açıklamalarda bulundu.



Astral seyahatla ilgili sosyal medyada gündem olan Güney yine tarih verdi.



"Nuh'un Gemisi'ne herkes binmedi. Bilinmeyen olaylar. Benim için de bilinmiyordu ama keşfettim. Yavaş yavaş her şey su yüzüne çıkacak." diyen Güney, şunları söyledi:



"UZAYLILARLA TANIŞACAĞIZ"



"2025'e hazırlıklı olun. Bana geleceği Allah bilir, sen kimsin diyorlar sürekli. Bilmek değil, öngörü bu. Bazen olacak olayları hissedebilirsiniz. Uzaylı arkadaşlarla tanışacağız, buna alıştırdılar biz görünce şaşırmayacağız.



"YÜZDE 10'UNU ANLATIYORUM"



Kendi dünyamda yüzde 10'unu anlatıyorum. Yüzde 10 ile bunlar yaşanıyorsa hepsini anlatsam demek? Bir program var içinde piyonlar olarak yaşıyoruz. Ne zaman duracağız? Haydi şu an işi bırakıyorum deyip gidin ama bırakamazsın. Ben 3-4 senedir gittim. Delirdi diyorlar bana. Delireceksek böyle delirelim."